Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Disastro ferroviario in Spagna, due treni ad alta velocità si sono scontrati: 39 morti e 73 feriti

Disastro ferroviario in Spagna, due treni ad alta velocità si sono scontrati: 39 morti e 73 feriti

L’incidente ha coinvolto un convoglio Iryo partito da Malaga e diretto a Madrid-Puerta de Atocha, con a bordo circa 300 passeggeri

2 minuti di lettura
Almeno 39 morti e 73 feriti, di cui 24 gravi: è ancora provvisorio il bilancio del grave incidente ferroviario avvenuto nel pomeriggio del 18 gennaio ad Adamuz, nella provincia di Cordova, dove due treni ad alta velocità sono deragliati entrando in collisione. A confermarlo sono fonti della Guardia Civil, mentre sul posto continuano le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Secondo quanto comunicato dal gestore della rete ferroviaria Adif, l’incidente ha coinvolto un convoglio Iryo partito da Malaga e diretto a Madrid-Puerta de Atocha, con a bordo circa 300 passeggeri. Il treno è deragliato pochi minuti dopo la partenza, all’ingresso di Adamuz, invadendo la linea adiacente e colpendo le carrozze centrali di un secondo treno in viaggio verso Huelva. Le cause del deragliamento restano al momento sconosciute.

Una delle vittime è il macchinista del treno Alvia, si legge su El Pais. Il macchinista deceduto, che ha subito lo scontro frontale, aveva 27 anni. Fonti vicine alle indagini riferiscono che tutti i feriti gravi sono già stati trasferiti negli ospedali mobilitati.

Il traffico dell’alta velocità tra Madrid e l’Andalusia è stato sospeso, mentre il resto della rete ferroviaria nazionale continua a funzionare regolarmente. La Renfe ha comunicato che il servizio sarà interrotto per diversi giorni.

Il ministro dei Trasporti Óscar Puente si è recato al centro di emergenza H-24 di Renfe alla stazione di Atocha per seguire l’evolversi della situazione.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
E secondo quanto riporta El Pais il ministro “ha previsto che potrebbero esserci altri decessi, pur rifiutandosi di fare ipotesi sul numero”. Puente ha dichiarato che “la strada era in buone condizioni”, essendo stata ristrutturata a maggio, e ha quindi descritto l’incidente come “estremamente insolito”.

'Nessuna parola può alleviare una sofferenza così grande, ma voglio che sappiate che l’intero Paese è con voi in questo momento così difficile. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando in modo coordinato e senza sosta', ha scritto su X il Primo ministro spagnolo Pedro Sanchez.

Foto Dire

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri
Articoli più Letti Strage di Capodanno in Svizzera: almeno 40 morti e 100 feriti

Strage di Capodanno in Svizzera: almeno 40 morti e 100 feriti

Ucraina, Zelensky nel discorso di Natale: 'Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia'

Ucraina, Zelensky nel discorso di Natale: 'Abbiamo tutti un sogno, che (Putin) muoia'

Gli Usa hanno attaccato il Venezuela, morti e feriti. Trump: 'Abbiamo catturato Maduro e la moglie'

Gli Usa hanno attaccato il Venezuela, morti e feriti. Trump: 'Abbiamo catturato Maduro e la moglie'

È morta Brigitte Bardot, icona del cinema e della bellezza: aveva 91 anni

È morta Brigitte Bardot, icona del cinema e della bellezza: aveva 91 anni

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Meloni non si illuda: l’Italia non è la 'favorita' di Washington

Meloni non si illuda: l’Italia non è la 'favorita' di Washington

Ford punisce l’operaio che insulta Trump. Ma l’America si ribella: pioggia di dollari online

Ford punisce l’operaio che insulta Trump. Ma l’America si ribella: pioggia di dollari online

Orrore in Iran, l'opposizione denuncia: '12mila morti nella repressione'

Orrore in Iran, l'opposizione denuncia: '12mila morti nella repressione'

Alberto Trentini e Mario Burlò attesi in mattinata a Ciampino

Alberto Trentini e Mario Burlò attesi in mattinata a Ciampino