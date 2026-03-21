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Putin: 'La Russia rimane un amico leale e affidabile dell’Iran'

Putin: 'La Russia rimane un amico leale e affidabile dell’Iran'

Intanto Teheran conferma di aver lanciato due missili balistici contro la base congiunta anglo-americana sull'isola di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano

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'In occasione della festività primaverile di Nowruz, il presidente della Russia ha inviato i suoi auguri tra gli altri ai leader iraniani: la Guida Suprema della Repubblica Islamica, l’Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, e il presidente Masoud Pezeshkian. Vladimir Putin ha augurato al popolo iraniano la forza di superare queste difficili prove e ha sottolineato che Mosca rimane un amico leale e un partner affidabile di Teheran in questo momento difficile'. E’ quanto si legge in una nota del Cremlino.

Intanto Teheran conferma di aver lanciato due missili balistici contro la base congiunta anglo-americana sull'isola di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, a 3.810 chilometri dall'Iran: lo scrive Mehr. 'Questo lancio rappresenta un passo significativo nel confronto con gli Stati Uniti', sottolinea l'agenzia. Il fatto che l'Iran abbia preso di mira l'isola suggerisce che i suoi missili abbiano una gittata maggiore rispetto a quanto stimato. Il mese scorso il ministro degli Esteri Abbas Araghchi aveva affermato che Teheran aveva deliberatamente limitato la gittata dei propri missili a 2.000

km.

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