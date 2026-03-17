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Capo centro antiterrorismo Usa si dimette: 'L’Iran non era una minaccia'

Capo centro antiterrorismo Usa si dimette: 'L’Iran non era una minaccia'

'E' evidente che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni esercitate da Israele e dalla sua potente lobby americana'

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Si è dimesso per protesta nei confronti dell’operazione militare in Iran Joe Kent, direttore del Centro Nazionale Antiterrorismo degli Stati Uniti, che era stato nominato dal presidente Donald Trump nel febbraio 2025. 'Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di Direttore del Centro Nazionale Antiterrorismo, con effetto immediato. Non posso, in coscienza, sostenere la guerra in corso in Iran. L’Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione, ed è evidente che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni esercitate da Israele e dalla sua potente lobby americana – scrive Kent su X -. È stato un onore servire sotto la guida del Presidente degli Stati Uniti e del Direttore Generale del Governo Americano e guidare i professionisti del Centro Nazionale Antiterrorismo. Che Dio benedica l’America'.

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