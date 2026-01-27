Carabinieri recuperano autocarro e refurtiva di un furto a Concordia

Tra il 25 ed il 26 gennaio scorso, all’interno del magazzino operativo di un’azienda di Concordia sulla Secchia era avvenuto il furto di 3 tonnellate circa di cavi e di raccordi in rame, diversa attrezzatura da lavoro e di due automezzi.

I carabinieri, attraverso una indagine mediante l’analisi delle localizzazioni satellitari Gps, accertavano che uno dei mezzi rubati era in sosta prolungata a Novi di Modena.

Giunti sul posto, un appezzamento di terreno agricolo, i militari hanno notato in lontananza tre persone intente ad operare su attrezzature di grandi dimensioni, i quali sono fuggiti a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

L’intervento permetteva il recupero dell’autocarro e di 9 trasformatori elettrici industriali, il cui parziale danneggiamento stava provocando lo sversamento di olio refrigerante nel terreno sottostante, con conseguente rischio di inquinamento ambientale, scongiurato dall’immediato intervento di personale specializzato che bonificava e metteva in sicurezza l’area.

Il mezzo pesante e i trasformatori sono stati restituiti al legittimo proprietario.