Syncretic Synthetic Raven, Energumeni e Herne von Bòrmanvs: suoni radicali a Vignola

Sabato 17 gennaio, dalle 21, il Circolo Ribalta di Vignola ospiterà una serata interamente dedicata alle nuove frontiere della sperimentazione musicale con Syncretic Synthetic Raven, Energumeni e Herne von Bòrmanvs. Tre progetti diversi ma complementari, accomunati da una forte tensione verso la ricerca, la contaminazione dei linguaggi e la libertà espressiva.

Ad aprire la serata sarà la presentazione di Syncretic Synthetic Raven, nuovo progetto multidisciplinare ideato dall’artista piemontese Luca Giordana: un’esperienza sincretica che unisce suono, arte visiva e ricerca concettuale in un flusso creativo unico, sviluppato grazie al contributo di numerosi artisti provenienti da ambiti eterogenei. A seguire, il live di Energumeni, collaborazione tra Fabrizio Tavernelli e Manitù Rossi, due figure seminali della scena alternativa italiana: un viaggio sonoro tra post-punk, improvvisazione, linguaggi patafisici e tensioni industriali. Chiuderà la serata Herne von Bòrmanvs (Piercarlo Bormida), artista interdisciplinare e ricercatore vibrazionale, noto a livello internazionale per i suoi “bagni di frequenze” elettroniche e per il lavoro di ricerca sul suono come esperienza immersiva.

Stefano Soranna