Syncretic Synthetic Raven, Energumeni e Herne von Bòrmanvs: suoni radicali a Vignola

Sabato 17 gennaio una serata unica di sperimentazione sonora al Circolo Ribalta

Sabato 17 gennaio, dalle 21, il Circolo Ribalta di Vignola ospiterà una serata interamente dedicata alle nuove frontiere della sperimentazione musicale con Syncretic Synthetic Raven, Energumeni e Herne von Bòrmanvs. Tre progetti diversi ma complementari, accomunati da una forte tensione verso la ricerca, la contaminazione dei linguaggi e la libertà espressiva.

Ad aprire la serata sarà la presentazione di Syncretic Synthetic Raven, nuovo progetto multidisciplinare ideato dall’artista piemontese Luca Giordana: un’esperienza sincretica che unisce suono, arte visiva e ricerca concettuale in un flusso creativo unico, sviluppato grazie al contributo di numerosi artisti provenienti da ambiti eterogenei. A seguire, il live di Energumeni, collaborazione tra Fabrizio Tavernelli e Manitù Rossi, due figure seminali della scena alternativa italiana: un viaggio sonoro tra post-punk, improvvisazione, linguaggi patafisici e tensioni industriali. Chiuderà la serata Herne von Bòrmanvs (Piercarlo Bormida), artista interdisciplinare e ricercatore vibrazionale, noto a livello internazionale per i suoi “bagni di frequenze” elettroniche e per il lavoro di ricerca sul suono come esperienza immersiva.

Stefano Soranna

