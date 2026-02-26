Il Festival Organistico prosegue: giovani talenti e un grande evento quaresimale

Dopo la straordinaria inaugurazione con il Maestro Paolo Oreni, il Festival Organistico Musicalvoto 2026, promosso da Modena Musica Sacra, prosegue nel prossimo fine settimana con due appuntamenti importanti, ospitati presso la Chiesa del Voto.Sabato 28 febbraio alle 17 si terrà il concerto conclusivo della Masterclass di improvvisazione e letteratura organistica, tenuta venerdì e sabato dallo stesso Maestro Oreni.Protagonisti saranno otto giovani organisti provenienti da Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Liguria, selezionati per partecipare al percorso intensivo di alta formazione.È un’occasione importante per la città di Modena, che valorizza i giovani talenti offrendo loro la possibilità di confrontarsi con uno dei maggiori interpreti contemporanei e di esibirsi su uno strumento eccezionale come l’organo “Wanderer”, all’interno di un festival di rilievo nazionale. Il momento culminante del weekend sarà il concerto di domenica 1 marzo alle 17, affidato a Renato Negri, che eseguirà all’organo una delle più intense e profonde opere della musica sacra: Le sette ultime parole di Cristo sulla Croce (Hob. XX/1C) di Franz Joseph Haydn.Un percorso musicale di straordinaria forza spirituale, che attraversa le ultime parole pronunciate da Cristo sulla Croce, articolandosi in Introduzione, sette Sonate e nel drammatico Terremoto finale.Prima di ogni sonata sarà proposta la lettura di brevi meditazioni di monsignor Giuseppe Verucchi.Nei primi anni 2000, le meditazioni furono proposte da monsignor Verucchi al Ravenna Festival in occasione di un concerto diretto da Riccardo Muti. Le stesse meditazioni furono successivamente riproposte in occasione di un concerto analogo tenuto nel Duomo di Modena.Il concerto del 1° marzo propone quindi un percorso di meditazione e musica con il capolavoro di Haydn e le riflessioni di monsignor Giuseppe Verucchi: figura amatissima, cui molti fedeli modenesi e non solo restano profondamente legati.In apertura, la Schola Gregoriana di Modena Musica Sacra diretta da Daniele Bononcini proporrà le antifone del Proprium Missae della seconda domenica di QuaresimaIngresso libero e gratuito.