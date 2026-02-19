Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, al Cinema Arena arriva Gherardo Colombo: dialogo con Eugenio Tangerini

Modena, al Cinema Arena arriva Gherardo Colombo: dialogo con Eugenio Tangerini

Sabato 21 febbraio, alle 17.30, Gherardo Colombo presenterà il suo ultimo saggio, 'La giustizia italiana in 10 risposte'

In un momento cruciale per il dibattito pubblico italiano, l'Arena di Modena (Viale Tassoni 8) ospita uno dei volti più autorevoli della legalità in Italia. Sabato 21 febbraio, alle 17.30, Gherardo Colombo presenterà il suo ultimo saggio, 'La giustizia italiana in 10 risposte' (Garzanti). L'incontro, a ingresso libero su prenotazione, vedrà l'autore in dialogo con il giornalista Eugenio Tangerini. 

 

Come funziona davvero la giustizia nel nostro Paese? Che cosa significa essere «uguali davanti alla legge»? Chi decide se una norma è giusta, e cosa accade quando le leggi entrano in conflitto con la Costituzione? Avvertendo l'esigenza di fare chiarezza su uno dei temi più discussi e meno conosciuti della vita pubblica e attingendo da una vasta esperienza in prima persona, Gherardo Colombo accompagna i lettori, con la passione civile che da sempre lo ispira, dentro l'architettura della giustizia italiana. Oltre a mostrare come si tengono in equilibrio poteri, garanzie e diritti, questo libro spiega, con linguaggio semplice ma rigoroso, quali sono le modifiche previste dal disegno di legge sulla magistratura, nonché le sue potenziali ricadute sul nostro modo di amministrare la giustizia e sull'equilibrio democratico.
Tenendosi lontano da slogan e tecnicismi, La giustizia italiana in 10 risposte offre a tutti - non solo agli addetti ai lavori - uno strumento per capire e per poter esercitare, anche alle urne, una cittadinanza più consapevole.

 

Gherardo Colombo ha segnato la storia della magistratura italiana collaborando a inchieste fondamentali come la scoperta della Loggia P2 e Mani Pulite. Dal 2007 si dedica alla divulgazione e alla formazione nelle scuole, parlando di regole e giustizia a centinaia di migliaia di giovani. Tra i suoi successi editoriali ricordiamo 'Sulle regole, Il legno storto della giustizia' (con Gustavo Zagrebelsky) e 'La sola colpa di essere nati' (con Liliana Segre).

