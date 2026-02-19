Modena, alla libreria Ubik il Giardino delle metamorfosi: Rita Costi dialoga con Eugenio Tangerini

Domani, venerdì 20 febbraio, alle 18 il libro 'Il Giardino delle Metamorfosi' di Rita Costi verrà presentato alla libreria Ubik di Modena, in via dei Tintoni 22. L’autrice dialogherà con il giornalista Eugenio Tangerini.

Il Giardino delle Metamorfosi, edito da Gangemi Editore, è il libro d'esordio della giornalista Rita Costi, che nasce dalla narrazione di un viaggio all’interno nel giardino di Calcata (in provincia di Viterbo) progettato e vissuto dagli architetti Paolo e Giovanna Portoghesi. Un luogo reale e insieme simbolico, in cui corpo e terra, anima e luce, memoria e trasformazione si intrecciano. Il giardino – nel racconto dell’autrice - diventa spazio iniziatico, esperienza di soglia, metafora di una metamorfosi interiore che coinvolge chi lo attraversa, tra visibile e invisibile.





Rita Costi è giornalista professionista e sceneggiatrice. Autrice poliedrica, ha firmato testi e progetti che intrecciano linguaggi diversi, collaborando con testate e istituzioni di rilievo e curando numerose mostre ed eventi culturali. Con questo libro mescola la sua esperienza giornalistica e sceneggiatoria, offrendo una narrazione intensa e coinvolgente.