Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

REFF 2026, il ritorno del cinema di ricerca a Vignola

REFF 2026, il ritorno del cinema di ricerca a Vignola

Da domani, 27 febbraio, il Ribalta Experimental Film Festival torna a Vignola con un’apertura dedicata all’animazione d’autore

1 minuto di lettura

Da domani, 27 febbraio, il Ribalta Experimental Film Festival torna a Vignola con un’apertura dedicata all’animazione d’autore e un programma che rafforza il ruolo del festival come presidio dell’immagine in movimento. Il panorama del cinema di ricerca si prepara ad accogliere un nuovo, denso capitolo con la sesta edizione del Ribalta Experimental Film Festival (REFF). In programma tra febbraio e marzo 2026, il festival si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento per chi indaga le forme più avanzate dell’immagine in movimento, tra sperimentazione, ibridazione dei linguaggi e nuove tecnologie.


L’apertura, prevista per il 27 e 28 febbraio sotto il titolo REFF Animazioni, è realizzata in collaborazione con l’associazione OTTOmani e pone al centro il cinema d’animazione d’autore. Il venerdì sera alle ore 21 è dedicato a un omaggio a Leonardo Carrano, che presenterà una selezione delle proprie opere.

Il sabato alle ore 10 si apre con una riflessione istituzionale sulle nuove prospettive del Museo del Cinema Antonio Marmi, a cura di Fabrizio Grosoli, seguita da un momento di approfondimento tecnico con la masterclass di Andrea Martignoni dedicata al rapporto tra suono e immagine, tema centrale nelle pratiche audiovisive contemporanee. La serata culmina con l’anteprima italiana del lungometraggio Matamortes di Thiago Martins de Melo e con l’esperienza immersiva di live visual e suono KOMFORTZONE, che promette di trasformare la sala in uno spazio sensoriale condiviso.

Stefano Soranna

Foto dell'autore

Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte. La mia passi...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
A Vignola c'è 'Talking About Memories': un pomeriggio dedicato allo spirito creativo tra ’76 e ’83

A Vignola c'è 'Talking About Memories': un pomeriggio dedicato allo spirito creativo tra ’76 e ’83

Syncretic Synthetic Raven, Energumeni e Herne von Bòrmanvs: suoni radicali a Vignola

Syncretic Synthetic Raven, Energumeni e Herne von Bòrmanvs: suoni radicali a Vignola

Vignola, c'è 'Talking About Memories': la storia dei Devo

Vignola, c'è 'Talking About Memories': la storia dei Devo

Articoli più Letti Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Concerto in Duomo a Modena di Piovani: la normalizzazione del sacro che banalizza il Trascendente

Concerto in Duomo a Modena di Piovani: la normalizzazione del sacro che banalizza il Trascendente

Modena, lo sproloquio di Sandrone: dai rifiuti, al vescovo, al Pavarotti scippato: nessun accenno agli scandali Amo e Fondazione

Modena, lo sproloquio di Sandrone: dai rifiuti, al vescovo, al Pavarotti scippato: nessun accenno agli scandali Amo e Fondazione

MusicALVoto 2026 al via con il Festival Organistico

MusicALVoto 2026 al via con il Festival Organistico

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti Modena, il Festival Organistico inaugura la stagione alla Chiesa del Voto

Modena, il Festival Organistico inaugura la stagione alla Chiesa del Voto

Modena, al Cinema Arena arriva Gherardo Colombo: dialogo con Eugenio Tangerini

Modena, al Cinema Arena arriva Gherardo Colombo: dialogo con Eugenio Tangerini

Modena, alla libreria Ubik il Giardino delle metamorfosi: Rita Costi dialoga con Eugenio Tangerini

Modena, alla libreria Ubik il Giardino delle metamorfosi: Rita Costi dialoga con Eugenio Tangerini

Dalla F40 di Pavarotti alla Rossa della Callas: in mostra le Ferrari dei giganti della musica

Dalla F40 di Pavarotti alla Rossa della Callas: in mostra le Ferrari dei giganti della musica