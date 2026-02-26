REFF 2026, il ritorno del cinema di ricerca a Vignola

Da domani, 27 febbraio, il Ribalta Experimental Film Festival torna a Vignola con un’apertura dedicata all’animazione d’autore e un programma che rafforza il ruolo del festival come presidio dell’immagine in movimento. Il panorama del cinema di ricerca si prepara ad accogliere un nuovo, denso capitolo con la sesta edizione del Ribalta Experimental Film Festival (REFF). In programma tra febbraio e marzo 2026, il festival si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento per chi indaga le forme più avanzate dell’immagine in movimento, tra sperimentazione, ibridazione dei linguaggi e nuove tecnologie.





L’apertura, prevista per il 27 e 28 febbraio sotto il titolo REFF Animazioni, è realizzata in collaborazione con l’associazione OTTOmani e pone al centro il cinema d’animazione d’autore. Il venerdì sera alle ore 21 è dedicato a un omaggio a Leonardo Carrano, che presenterà una selezione delle proprie opere.

Il sabato alle ore 10 si apre con una riflessione istituzionale sulle nuove prospettive del Museo del Cinema Antonio Marmi, a cura di Fabrizio Grosoli, seguita da un momento di approfondimento tecnico con la masterclass di Andrea Martignoni dedicata al rapporto tra suono e immagine, tema centrale nelle pratiche audiovisive contemporanee. La serata culmina con l’anteprima italiana del lungometraggio Matamortes di Thiago Martins de Melo e con l’esperienza immersiva di live visual e suono KOMFORTZONE, che promette di trasformare la sala in uno spazio sensoriale condiviso.

Stefano Soranna