Vignola, rottura con Smeraldi: il sindaco Muratori non accoglie le dimissioni dell’assessore Panini

Questa mattina l’assessore Enrico Panini, in un incontro con il sindaco di Vignola Emilia Muratori, ha annunciato l’intenzione di rimettere le sue deleghe e presentare quindi le proprie dimissioni dalla Giunta a causa delle divergenze insanabili che si sono create all’interno della lista “Vignola Cambia” di cui è stato, fino a ieri, espressione. “Vignola Cambia” ha fatto parte (e fa ancora parte) della coalizione di maggioranza che sostiene la Giunta Muratori per tutta la Legislatura, ma ora, come è noto, il coordinatore di “Vignola Cambia”, Mauro Smeraldi, ha annunciato l’intenzione di correre da solo, con un proprio candidato sindaco, alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

L’assessore Panini, nel corso dell’incontro, ha spiegato alla Muratori che non condivide questa posizione e che quindi ha deciso di uscire da “Vignola Cambia” e, coerentemente, di rimettere le proprie deleghe. Il sindaco ha però immediatamente deciso di non accoglierle: 'Comprendo la posizione politica in cui ha finito con il trovarsi, ma l’assessore continua ad avere la mia fiducia per cui ho respinto le sue dimissioni. Enrico Panini da quando è assessore, ha seguito progetti importanti che hanno ricadute dirette sulla vita dei vignolesi come, ad esempio, il Bilancio partecipativo e il Centro della città. In questi ultimi mesi di Legislatura occorre accelerare per chiudere con rapidità alcuni provvedimenti a cui stiamo lavorando da tempo. E’ quindi necessario che la squadra di Giunta continui a lavorare, come fatto fino ad ora, unita e coesa'.

L’assessore Enrico Panini, quindi, continuerà nel suo impegno in Giunta da indipendente con incarico fiduciario del sindaco. Mantiene, quindi, in continuità le deleghe al Centro storico, Progetti Europei, Gemellaggi, Democrazia e Partecipazione, Quartieri e Decentramento.