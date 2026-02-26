Vignola: rivoluzione nella sosta in centro, e nascono le aree pedonali

Le Aree Pedonali Urbane

Creazione di APU, Aree Pedonali Urbane, la riorganizzazione degli spazi di sosta e alcune modifiche nella circolazione stradale. Sono le principali novità introdotte dalla delibera comunale i cui effetti entreranno n vigore da lunedì 2 marzo.Sono luoghi dove vige il divieto di circolazione e di fermata delle auto. Dal 2 marzo sono attive in via Selmi, nel tratto compreso tra via Bernardoni e via Muratori, proprio di fronte alla Casa Natale di Lodovico Antonio Muratori; in piazza dei Contrari, piazza Boncompagni, via Belloj, via Posterla e via Tufo; e in via Garibaldi, nei tratti compresi tra Corso Italia e via Soli, da via Soli a via Bonesi e da via Bonesi a via Barozzi. Il divieto di circolazione e fermata non vale per i mezzi delle forze dell’ordine e del soccorso, quelli impegnati nello spazzamento e raccolta dei rifiuti e per i veicoli autorizzati. In queste aree anche le biciclette e i monopattini dovranno essere condotti a mano.Tra le novità,valido anche per i residenti. La sosta riservata a particolari categorie è stata spostata in prossimità di via Soli.Anche l’uscita su via Ponte Muratori da via Bernardoni, sempre dal 2 marzo, non avrà più l’obbligo della svolta a destra: i veicoli in uscita, infatti, potranno sia svoltare a destra in direzione Savignano che svoltare a sinistra in direzione centro città. Si ricorda che, come già prima, in tutto il centro storico vige il limite massimo di velocità ai 30 chilometri orari e che via Muratori e via Barozzi, dalle ore 20.00 della sera alle ore 8.30 del mattino successivo, sono zone a traffico limitato.“Chi vive e lavora in centro storico ha visto che la nuova segnaletica è stata ormai installata – conferma l’assessore al Centro Storico Enrico Panini – ma i nuovi provvedimenti saranno effettivi da lunedì prossimo. L’obiettivo è quello di rendere più vivibile e ordinato lo spazio del cuore della città. L’introduzione delle Aree Pedonali Urbane, di fatto, toglie le auto da piazza dei Contrari e piazza Boncompagni, via Garibaldi e in via Selmi, i luoghi dove sono concentrati i principali monumenti cittadini. Anche il divieto di fermata in via Cantelli ha lo stesso obiettivo, tra l’altro, più volte sollecitato da singoli e comitati”.Il testo dell’ordinanza è consultabile sul sito del Comune di Vignola, mentre appositi volantini sarannodiffusi in centro storico per informare direttamente residenti, commercianti e professionisti.Nella foto, via Cantelli a Vignola