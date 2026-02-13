P.s.: per gli amanti del dialetto consiglio due artisti che lo usano anche se, ahimé, non sono modenesi ma reggiani. Su Spotify o su Youtube potete trovare le canzoni di Marco J Mammi, bluesman reggiano che canta con i testi in dialetto. Restando invece ai Modena City Ramblers, due loro componenti, i fratelli Leonardo e Riccardo Sgavetti, di recente hanno pubblicato il disco “Acsè” con testi in dialetto ma suoni che guardano all’America. Molto interessanti anche i loro lavori Americarsan e Dylanarsan, che potete trovare sul sito di Esagono Dischi, e che dove traducono le canzoni di Bob Dylan, Bruce Springsteen e altri cantanti americani in dialetto reggiano. Buon ascolto.
Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere
Ci ritroviamo ogni carnevale con uno sproloquio che sa di stantio, di cantine piene di zavaj che non vengono mai buttati via ma che non servono più...
