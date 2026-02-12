Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

I Partigiani Sovietici nella resistenza modenese: una conferenza e una mostra

Sabato 14 alle 16 nella sala Civica di Piazzale Redecocca a Modena. Organizzata dalla Associazione Culturale Russia Emilia-Romagna

Sabato 14 febbraio alle ore 16.00, si svolgerà a Modena presso la Sala Civica in piazza Redecocca 1, la prima conferenza cittadina sui Partigiani Sovietici nella Resistenza Modenese. 'Un argomento poco affrontato dalla storiografia locale e nazionale, ma che, dati i numeri (oltre 6 mila sovietici) e i numerosi atti di eroismo, merita maggiore attenzione e approfondimento' - affermano gli organizzatori della Associazione Russia Emilia-Romagna.
'La nostra provincia ha visto decine di soldati dell'Armata Rossa, fuggire dai campi di concentramento del Regime Fascista e unirsi alle formazioni garibaldine, per poi costituire un Battaglione Partigiano Sovietico d'Assalto comandato da Vladimir Pereladov ('Capitano Russo') su nomina di Mario Ricci (Armando) ed una Squadra di Guastatori denominata 'Cane Azzurro'.

Parteciperanno come relatori Michail Talalay (Storico del Centro Internazionale di Studi 'Pavel Muratov'), Giambattista Cadoppi ( Presidente dell'Associazione d'Amicizia Bielorussia Emilia-Romagna), Massimo Eccli ( Storico e ricercatore dei Partigiani Sovietici in Italia) e Marina Pozdnyakova (nipote del Comandante Vladimir Pereladov).

 

All'iniziativa di sabato sarà allestita una mostra fotografica e vi sarà la possibilità per i residenti a Modena, di firmare la proposta di denominazione di un'area verde al Parco della Resistenza dedicata ai Partigiani Sovietici combattenti provincia di Modena.

