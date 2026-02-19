Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, il Festival Organistico inaugura la stagione alla Chiesa del Voto

Il concerto sarà aperto dalla Schola Gregoriana, diretta da Daniele Bononcini, con l’esecuzione delle antifone del Proprium Missae in canto gregoriano

Modena Musica Sacra inaugura ufficialmente la stagione Musicalvoto 2026: il concerto di apertura del Festival Organistico, in programma domenica 22 febbraio alle 17 presso la Chiesa del Voto.

L’appuntamento segna l’avvio di un nuovo e ambizioso percorso musicale dedicato al tempo di Quaresima, alla grande tradizione organistica e alla musica sacra, ponendo Modena al centro di un progetto artistico di respiro internazionale, in cui canto gregoriano e organo dialogano come linguaggi fondativi della liturgia e della spiritualità occidentale.

Il concerto sarà aperto dalla Schola Gregoriana, diretta da Daniele Bononcini, con l’esecuzione delle antifone del Proprium Missae in canto gregoriano proprie della Domenica di Quaresima. Un momento per introdurre il pubblico al clima spirituale del tempo quaresimale e preparare l’ascolto dell’organo nella sua piena dimensione sacra.

Protagonista del concerto inaugurale sarà quindi il Maestro Paolo Oreni, tra i più affermati organisti italiani della scena contemporanea, chiamato a valorizzare uno strumento di assoluta eccezionalità: il celebre organo “Wanderer”, progettato e realizzato dallo stesso Oreni in collaborazione con la storica ditta Tamburini. Per la prima volta ospitato a Modena, il Wanderer è l’organo a canne trasportabile più grande esistente al mondo, con tre tastiere e oltre mille canne.

In occasione del Festival, lo strumento sarà collocato all’interno
della Chiesa del Voto con una disposizione particolarmente suggestiva: le canne verranno distribuite nelle cappelle laterali, creando un effetto stereofonico immersivo che avvolgerà il pubblico e trasformerà l’ascolto in un’esperienza sonora nuova, perfettamente integrata con lo spazio sacro.

Programma del concerto inaugurale

-J.S. Bach – Sinfonia dalla Cantata BWV 29

-F. Liszt – Fantasia e fuga sul nome B.A.C.H.

-C.M. Widor – Allegro dalla VI Sinfonia op. 42 n. 2

-P. Oreni – Improvvisazione su temi proposti dal pubblico

Paolo Oreni, nato nel 1979, è riconosciuto a livello internazionale per la sua intensa attività concertistica e per la straordinaria capacità improvvisativa, che lo rende uno degli interpreti più apprezzati dal pubblico e dalla critica.

