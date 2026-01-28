Marano, in fiamme una motospazzatrice

Nella prima mattinata di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Marano sul Panaro per il rogo di un mezzo operatore.

L’allarme è scattato intorno alle 7 quando la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione di una motospazzatrice in fiamme lungo via Circonvallazione Est.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori, l'incendio aveva già coinvolto interamente la parte anteriore del mezzo, propagandosi rapidamente dal vano motore all'abitacolo.

I Vigili del Fuoco hanno operato con rapidità utilizzando il naspi di soccorso e liquido schiumogeno per abbattere le fiamme e contenere il calore. Una volta domato il rogo, si è proceduto alla messa in sicurezza dell'area: l'ausilio della termocamera è stato fondamentale per monitorare le temperature residue e scongiurare possibili riaccensioni. Sul luogo dell'evento è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, che si è occupata della gestione del traffico sulla provinciale e dei rilievi di rito. Non si segnalano feriti.