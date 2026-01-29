Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, rubano spray urticanti e lo usano nei confronti del titolare del negozio: fermati 4 stranieri

I minorenni sono stati riaffidati ai rispettivi genitori, mentre l’arrestato è stato posto in custodia domiciliare

Nella serata del 27 gennaio i carabinieri di Carpi hanno individuato quattro giovani stranieri, ritenuti responsabili, di furti e rapina.

In particolare, un maggiorenne è stato arrestato per rapina impropria aggravata, mentre altri tre giovani – due dei quali minorenni - sono stati denunciati per furto in concorso.

La vicenda era riconducibile a quel pomeriggio, nel momento in cui il titolare di un esercizio commerciale di Carpi aveva sorpreso gli indagati mentre sottraevano bombolette di spray urticante e diversi articoli di bigiotteria e, nel tentativo di fuga, l’arrestato utilizzava lo spray appena sottratto nei confronti della vittima.

I carabinieri, mediante la visione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza, hanno rintracciato gli autori, circa due ore dopo.

Durante le perquisizioni personali, due dei giovani sono stati trovati in possesso di tre bombolette di spray urticante e di un paio di orecchini, oggetto di furto e sottoposti a sequestro.

I minorenni sono stati riaffidati ai rispettivi genitori, mentre l’arrestato è stato posto in custodia domiciliare.

Oggi il Gip ha convalidato l’arresto, confermando la sottoposizione alla custodia domiciliare e riservandosi l’adozione di eventuali altri provvedimenti.

