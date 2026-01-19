Sassuolo, inchiesta sui fondi ad Hamas, scarcerato il 52enne Abu Rawwa

Il tribunale del Riesame di Genova ha accolto l’istanza di scarcerazione per 3 dei 7 arrestati nell’ambito dell’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas attraverso raccolte fondi per il popolo palestinese. Tra gli scarcerati vi è anche il 52enne sassolese Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa, insieme a lui tornano in libertà il 48enne Raed Al Salahat ed il 62enne Khalil Abu Deiah. Restano invece in carcere, oltre al presidente dell’associazione Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, considerato dagli inquirenti il capo della cellula italiana di Hamas, il 51enne Yaser Elasaly, il 60enne Riyad Adbelrahim Jaber Albustanj e il 52enne Ra’Ed Hussny Mousa Dawoud.

Hannoun era stato arrestato lo scorso 27 dicembre insieme agli altri sei con l’accusa di aver finanziato Hamas attraverso raccolte fondi per il popolo palestinese. Le motivazioni del respingimento dell’istanza di scarcerazione per il leader dei palestinesi in Italia, ritenuto dagli inquirenti il capo della cellula italiana di Hamas, sono al momento riservate.