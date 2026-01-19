Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, inchiesta sui fondi ad Hamas, scarcerato il 52enne Abu Rawwa

Sassuolo, inchiesta sui fondi ad Hamas, scarcerato il 52enne Abu Rawwa

Resta invece in carcere il presidente dell’associazione Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun

1 minuto di lettura

Il tribunale del Riesame di Genova ha accolto l’istanza di scarcerazione per 3 dei 7 arrestati nell’ambito dell’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas attraverso raccolte fondi per il popolo palestinese. Tra gli scarcerati vi è anche il 52enne sassolese Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa, insieme a lui tornano in libertà il 48enne Raed Al Salahat ed il 62enne Khalil Abu Deiah. Restano invece in carcere, oltre al presidente dell’associazione Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, considerato dagli inquirenti il capo della cellula italiana di Hamas, il 51enne Yaser Elasaly, il 60enne Riyad Adbelrahim Jaber Albustanj e il 52enne Ra’Ed Hussny Mousa Dawoud.

Hannoun era stato arrestato lo scorso 27 dicembre insieme agli altri sei con l’accusa di aver finanziato Hamas attraverso raccolte fondi per il popolo palestinese. Le motivazioni del respingimento dell’istanza di scarcerazione per il leader dei palestinesi in Italia, ritenuto dagli inquirenti il capo della cellula italiana di Hamas, sono al momento riservate.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Sassuolo esce sconfitto dal Maradona: Napoli vince di misura

Il Sassuolo esce sconfitto dal Maradona: Napoli vince di misura

Serie A: un buon Sassuolo sconfitto a Napoli

Serie A: un buon Sassuolo sconfitto a Napoli

Il Sassuolo resiste un tempo e mezzo poi si inchina alla Roma

Il Sassuolo resiste un tempo e mezzo poi si inchina alla Roma

Sassuolo: inaugurato il nuovo Nido Parco, gestione affidata a Società Dolce

Sassuolo: inaugurato il nuovo Nido Parco, gestione affidata a Società Dolce

Modena, i bus partono in anticipo: nessun rispetto per i pendolari

Modena, i bus partono in anticipo: nessun rispetto per i pendolari

La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaio

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli più Letti Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

'Villa Boschetti di San Cesario: sterminato con insetticida alveare selvatico di api in un albero abbattuto'

Articoli Recenti Aggrediscono una coppia in un ristorante a Mirandola: denunciati 3 argentini e un italiano

Aggrediscono una coppia in un ristorante a Mirandola: denunciati 3 argentini e un italiano

4000 alcol test per neo patentati: nuovo protocollo per la sicurezza stradale

4000 alcol test per neo patentati: nuovo protocollo per la sicurezza stradale

Formigine, inaugurata la casa del custode

Formigine, inaugurata la casa del custode

'Aimag in Hera, dopo la stroncatura della Corte dei Conti cosa stanno architettando i sindaci del carpigiano?'

'Aimag in Hera, dopo la stroncatura della Corte dei Conti cosa stanno architettando i sindaci del carpigiano?'