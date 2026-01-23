Sassuolo, via Radici in piano: demolizione e messa in sicurezza dell'area dello stabile pericolante

Si sono conclusi nelle scorse ore i lavori di messa in sicurezza con parziale demolizione del fabbricato situato in via Radici in Piano 341, interessato lo scorso 30 dicembre dalcollasso parziale della copertura.“Fin dalle prime ore – dichiara il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – ci siamo attivati con un’Ordinanza per mettere in sicurezza il tratto di strada ma anche per fare in modo che ilprivato proprietario dell’immobile procedesse nel più breve tempo possibile ad eliminare i pericoli dovuti al crollo. La sicurezza tanto degli edifici quanto di chi transita lungo le nostrestrade sono una priorità, ma il senso unico alternato in un tratto tanto trafficato creava disagi e incolonnamenti, soprattutto nelle ore di punta. Un problema grave, che incidevasulla sicurezza e sulla quotidianità di tutta la cittadinanza, ed era fondamentale arrivare rapidamente a una soluzione”.Il crollo aveva reso necessario, a partire dalla fine del 2025, un restringimento della carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico,causando nel tempo significativi disagi alla circolazione e ripercussioni sul traffico di una delle principali arterie della zona.La conclusione dei lavori pone fine ad una criticità che siprotraeva da settimane, restituendo piena funzionalità e sicurezza alla strada.L’Amministrazione comunale ha seguito con attenzione tutte le fasi dell’intervento, mantenendo un costante coordinamento con i soggetti coinvolti al fine di accelerare i tempidi esecuzione e ridurre al minimo l’impatto sulla cittadinanza.L’intervento ha consentito di eliminare le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità e di ripristinare integralmente la viabilità nel tratto stradale interessato, che torna da oggi adoppio senso di marcia.“Ringrazio il proprietario – conclude il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini - per aver compreso l’urgenza della situazione e per essersi attivato tempestivamente, consentendodi portare a termine i lavori e di risolvere il problema”.Con il completamento dell’intervento si chiude una fase complessa e si ristabiliscono condizioni di piena sicurezza e normalità per residenti, attività e automobilisti.