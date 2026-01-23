Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, via Radici in piano: demolizione e messa in sicurezza dell'area dello stabile pericolante

Sassuolo, via Radici in piano: demolizione e messa in sicurezza dell'area dello stabile pericolante

Lavori necessari per il ripristino della viabilità a doppio senso limitata in precedenza dal pericolo di crollo

2 minuti di lettura
Si sono conclusi nelle scorse ore i lavori di messa in sicurezza con parziale demolizione del fabbricato situato in via Radici in Piano 341, interessato lo scorso 30 dicembre dal
collasso parziale della copertura.
“Fin dalle prime ore – dichiara il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – ci siamo attivati con un’Ordinanza per mettere in sicurezza il tratto di strada ma anche per fare in modo che il
privato proprietario dell’immobile procedesse nel più breve tempo possibile ad eliminare i pericoli dovuti al crollo. La sicurezza tanto degli edifici quanto di chi transita lungo le nostre
strade sono una priorità, ma il senso unico alternato in un tratto tanto trafficato creava disagi e incolonnamenti, soprattutto nelle ore di punta. Un problema grave, che incideva
sulla sicurezza e sulla quotidianità di tutta la cittadinanza, ed era fondamentale arrivare rapidamente a una soluzione”.
Il crollo aveva reso necessario, a partire dalla fine del 2025, un restringimento della carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico,
causando nel tempo significativi disagi alla circolazione e ripercussioni sul traffico di una delle principali arterie della zona.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
La conclusione dei lavori pone fine ad una criticità che si
protraeva da settimane, restituendo piena funzionalità e sicurezza alla strada.
L’Amministrazione comunale ha seguito con attenzione tutte le fasi dell’intervento, mantenendo un costante coordinamento con i soggetti coinvolti al fine di accelerare i tempi
di esecuzione e ridurre al minimo l’impatto sulla cittadinanza.
L’intervento ha consentito di eliminare le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità e di ripristinare integralmente la viabilità nel tratto stradale interessato, che torna da oggi a
doppio senso di marcia.
“Ringrazio il proprietario – conclude il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini - per aver compreso l’urgenza della situazione e per essersi attivato tempestivamente, consentendo
di portare a termine i lavori e di risolvere il problema”.
Con il completamento dell’intervento si chiude una fase complessa e si ristabiliscono condizioni di piena sicurezza e normalità per residenti, attività e automobilisti.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sassuolo, inchiesta sui fondi ad Hamas, scarcerato il 52enne Abu Rawwa

Sassuolo, inchiesta sui fondi ad Hamas, scarcerato il 52enne Abu Rawwa

Il Sassuolo esce sconfitto dal Maradona: Napoli vince di misura

Il Sassuolo esce sconfitto dal Maradona: Napoli vince di misura

Serie A: un buon Sassuolo sconfitto a Napoli

Serie A: un buon Sassuolo sconfitto a Napoli

Il Sassuolo resiste un tempo e mezzo poi si inchina alla Roma

Il Sassuolo resiste un tempo e mezzo poi si inchina alla Roma

Sassuolo: inaugurato il nuovo Nido Parco, gestione affidata a Società Dolce

Sassuolo: inaugurato il nuovo Nido Parco, gestione affidata a Società Dolce

Modena, i bus partono in anticipo: nessun rispetto per i pendolari

Modena, i bus partono in anticipo: nessun rispetto per i pendolari

Articoli più Letti Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Capodanno a Carpi, tutto pronto per l'evento da 77mila euro targato Imarts

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Articoli Recenti Modena, anziana derubata del cellulare: la polizia glielo riconsegna a casa

Modena, anziana derubata del cellulare: la polizia glielo riconsegna a casa

Mirandola, è morto a 84 anni Giuseppe Franciosi

Mirandola, è morto a 84 anni Giuseppe Franciosi

Ospedale Mirandola, Anna Manduchi è la nuova responsabile della Direzione Sanitaria

Ospedale Mirandola, Anna Manduchi è la nuova responsabile della Direzione Sanitaria

Carpi, perde controllo dell’auto e sfonda la vetrina del supermercato

Carpi, perde controllo dell’auto e sfonda la vetrina del supermercato