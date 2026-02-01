Rogo in un garage nella notte a Formigine

Nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio i vigili del fuoco di Modena sono intervenuti a Formigine per domare un incendio sviluppatosi all’interno di un garage in via Pietro Giusti.

L’allarme è scattato alle 1:45: all'arrivo dei soccorritori, le fiamme avevano già interessato i locali dell'autorimessa. Il personale ha provveduto a circoscrivere il rogo nel minor tempo possibile, evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni o ai locali adiacenti. Una volta spento l'incendio, sono state effettuate le operazioni di smassamento e di verifica tecnica dei locali.

Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. A causa dei danni riportati nel rogo e del fumo, il garage è stato dichiarato momentaneamente non fruibile.