Carpi, auto a Gpl esce di strada: conducente salvo

Il conducente è uscito autonomamente dall'abitacolo e le sue condizioni non hanno destato preoccupazione

Oggi i vigili del fuoco di Carpi sono intervenuti alle 8:20 in via Guastalla a Carpi per un incidente stradale che ha visto coinvolta una autovettura.

Per cause ancora in corso di accertamento il veicolo è uscito dalla sede stradale terminando la propria corsa all'interno di un fossato adiacente alla carreggiata.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e il mezzo alimentato a Gpl, intercettando eventuali perdite e chiudendo le valvole di alimentazione.

Fortunatamente, il conducente è uscito autonomamente dall'abitacolo e le sue condizioni non hanno destato preoccupazione.

Sul posto, oltre alla squadra di Carpi, sono intervenuti: polizia Locale, per i rilievi di rito e la gestione della viabilità e personale sanitario del 118.

