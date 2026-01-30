Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco Emilia, la polizia locale adotta il cordino che blocca gli arti

Uno strumento che è in dotazione in effetti anche a Modena dal 2023, ma che come sottolineato dal Sulpl non ha trovato applicazione pratica

'Tra le città di medie dimensioni, Castelfranco Emilia è capofila in Regione - dopo Piacenza e Modena, che sono però capoluogo - nel dotare i propri agenti dei Bolawrap strumento progettato per immobilizzare temporaneamente una persona a distanza, attraverso il lancio di un cordino ad alta resistenza che avvolge gli arti, riducendo la capacità di movimento senza ricorrere all’uso della forza fisica diretta. Si tratta di una tecnologia già utilizzata in diversi contesti nazionali e internazionali, pensata per gestire situazioni critiche, soggetti agitati o potenzialmente pericolosi, garantendo il massimo livello di sicurezza possibile tanto per gli operatori quanto per chi deve essere immobilizzato. I dispositivi non sostituiscono le altre dotazioni degli agenti della locale, ma, piuttosto, le qualificano ulteriormente; gli agenti in possesso di Bolawrap sono stati formati appositamente'. Ad annunciare il nuovo strumento è il Comune di Castelfranco Emilia. Uno strumento che è in dotazione in effetti anche a Modena dal 2023, ma che come sottolineato dal Sulpl non ha trovato applicazione pratica.

 

'La sicurezza dei cittadini e la tutela degli Agenti di Polizia Locale sono una priorità assoluta per questa Amministrazione - dichiara il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano -.
L’adozione dei Bolawrap rappresenta una scelta responsabile e moderna, che va nella direzione di fornire alla Polizia Locale strumenti efficaci ma non lesivi, capaci di ridurre i rischi nelle situazioni più delicate. È un investimento sulla sicurezza senza rinunciare al rispetto delle persone e dei diritti'. Soddisfazione anche da parte del Comandante di Polizia Locale di Castelfranco Emilia, Cesare Augusto Dinapoli, che sottolinea l’importanza operativa dei nuovi dispositivi: 'I Bolawrap sono uno strumento aggiuntivo che amplia le possibilità di intervento degli agenti. In presenza di soggetti in stato di agitazione, con comportamenti imprevedibili o potenzialmente pericolosi e lesivi, poter intervenire a distanza con un mezzo non letale significa aumentare la sicurezza per tutti: per l’Agente, per la persona coinvolta e per i cittadini presenti'.

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.   

