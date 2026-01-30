Castelfranco Emilia, Sofia Malagoli trionfa a 'Cortesie per gli ospiti' insieme a Laura Tancredi

A trionfare nella seconda e ultima puntata modenese di Cortesie per gli Ospiti, il noto programma sui Realtime, sono state Sofia Malagoli e Laura Tancredi, che si sono aggiudicate la vittoria per appena mezzo punto, al termine di una sfida combattuta e di altissimo livello. La finale è andata in onda ieri sera dopo la prima puntata di metà gennaio.

Una vittoria che ha avuto il sapore di un vero e proprio manifesto della Modenesità, portata in tavola nella sua forma più autentica, colta e concreta.



Il menù ha parlato chiaro: tortellini di Castelfranco Emilia, terra natia di Sofia Malagoli, e un percorso gastronomico interamente accompagnato dall’Aceto Balsamico Tradizionale, protagonista non solo negli abbinamenti ma anche nel racconto. Durante la serata non sono mancati infatti i riferimenti al prodotto originale: dalla celebre bottiglia disegnata da Giorgetto Giugiaro, al metodo di produzione, fino al valore dell’invecchiamento come cifra identitaria del territorio.

Un racconto coerente, elegante, mai forzato, che ha restituito Modena e le sue eccellenze per ciò che sono davvero: cultura, tempo, rigore e passione.Una vittoria che non ha sminuito il valore degli avversari: Alessandro e Gabriele si sono dimostrati altrettanto bravi, rappresentando con grande equilibrio e sensibilità un’ospitalità emiliana curata, garbata e autentica, rendendo la competizione avvincente fino all’ultimo voto.