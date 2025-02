Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Da quanto risulta dal personale interessato in servizio al comando, i metal detector in uso alla polizia locale sono quattro: tali strumenti furono acquistati a marzo 2024, poi assegnati ad altrettanti Nuclei del Comando senza che sia stata fatta una comunicazione di servizio al personale di Polizia Locale inerente al loro utilizzo. Non risulta sia stata fatta alcuna istruzione o formazione ad alcun operatore in servizio, come è avvenuto ogniqualvolta sia stata acquistata nuova strumentazione, ma che siano stati consegnati i metal detector con il solo libretto di istruzioni'. A denunciare il fatto è il sindacato Sulpl di Modena.

'In quasi un anno questi strumenti sono stati usati pochissime volte e questo è dovuto anche alla mancanza di informazione o istruzione del personale, che non solo è opportuna ma obbligatoria in base alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da almeno tre anni - continua il Sulpl -. Questo strumento, sicuramente efficace e del cui acquisto non vi è stato alcun confronto con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, si aggiunge agli acquisti di materiale mai utilizzato effettuati da Comandante e vice negli scorsi anni con risorse economiche dei cittadini, come le Bodycam, acquistate oltre due anni or sono e parrebbe ancora in attesa dell'autorizzazione del Garante della Privacy e degli 'Bolawrap laser' una sorta di laccio in kevlar, di cui ci risulta fu fatto una formazione ad alcuni agenti ufficiali a settembre 2023, strumenti che non sono nemmeno stati oggetto di alcuna disposizione o informazione rispetto al loro utilizzo al personale del Corpo - chiude il Sulpl -. Anziché acquistare nuovi strumenti, bisognerebbe iniziare a rendere operativi quelli già acquistati. Inoltre si precisa che, quanto alla possibilità di addivenire a perquisizioni locali o personali, l'articolo 103 del Tulps e l'articolo 41 di fatto consentono anche agli operatori di Polizia Locale di poter intervenire alla ricerca di armi o droga senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria'.