Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, tutta la inadeguatezza dell'assessore alla sicurezza in una frase in Consiglio

Carpi, tutta la inadeguatezza dell'assessore alla sicurezza in una frase in Consiglio

Paola Poletti ha detto che le donne devono farsi scortare dal vicino di casa per gettare il pattume

3 minuti di lettura
La sicurezza a Carpi è una chimera? Ma no: per il Pd è solo una favola raccontata male. Che, come tutte le favole, ha i suoi personaggi fissi: la dama impaurita, il vicino cavaliere, il drago che si aggira nei pressi dei cassonetti. Solo che qui non siamo nel medioevo e non siamo nemmeno a teatro. Siamo in una città governata dal Pd, con l’assessorato alla sicurezza affidato da quasi due anni a Paola Poletti. Con un evidente salto all'indietro compiuto, in termini culturali oltre che di sicurezza.


Perché quando un assessore alla sicurezza risponde a una donna che piange dicendole di organizzarsi col vicino per portare giù il pattume, non sta solo banalizzando una paura. Sta dicendo una cosa molto precisa: lo spazio pubblico non è garantito. Se hai timore, risolvi in proprio. Privatizza la soluzione. Anzi: socializzala, che diventi paura di vicinato: fa più PD. 


C’è poi però il sottotesto culturale, ancora più imbarazzante: signora, si organizzi col vicino maschio. Signora, donna, fragile. Vicino, sottinteso uomo, razionale, protettivo. Altro che politiche urbane: qui siamo alla scorta cavalleresca. Il ritorno dei ruoli arcaici travestito da buonsenso. Un immaginario antico, quando le donne manco votavano.


Questo non è un incidente linguistico – oltre all'utilizzo di uno “gli” rivolto alla signora, che quello le sarà sfuggito.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
È la diretta conseguenza di una nomina politicamente inadeguata. La Poletti arriva dal commercio di vicinato, da una storia totalmente estranea alla sicurezza urbana. Diploma da ragioniere, impiegata bancaria, poi socia di un rinomato esercizio commerciale. Attiva nelle associazioni di categoria, in polemica per anni con il Comune sui problemi del commercio, comprese le proteste per i ritardi infiniti dei lavori in Corso Roma. E come spesso succede a Carpi, da soggetto conflittuale verso l’Amministrazione e senza esperienza politica amministrativa si può diventare lo stesso membro della Giunta – con buona pace di chi per anni ha tirato la carretta dai banchi del Consiglio Comunale.


Le deleghe raccontano tutto: commercio, promozione della città, eventi, turismo, coesione territoriale e frazioni, sicurezza urbana integrata. Un minestrone amministrativo dove non è per niente chiaro il rapporto fra curriculum e incarichi. E le diverse sortite sembrano andare tutte nella direzione di una certa inadeguatezza politica nel ruolo. Come quanto riportò le tesi dell'intelligenza artificiale a sostegno del progetto di via Roosvelt per giungere alla conclusione che i commercianti non andavano ristorati, ma avrebbero dovuto andare a scuola di eventi dai colleghi di via Cuneo.
E soprattutto in materia di sicurezza. Ambito nel quale il Comune di Carpi, negli ultimi tempi, non si è certo distinto – con i diversi episodi di violenza in centro, rapine, negozi chiusi dalla Questura, la costituzione di gruppi di cittadini stanchi, la visita di Rete 4 e le polemiche annesse.


Il sindaco Righi tutto questo lo sa – o dovrebbe saperlo. Perché scegliere così significa dire che per lui la sicurezza non è una cosa seria. Ma tanto non succederà nulla: impossibile rimuovere la Poletti, più che garantita dal Pd. E per Righi si tratta sempre più di navigare a vista, con la speranza che il 2029 arrivi prima possibile: in modo da poter essere promosso lontano da Carpi.


Magath

Foto dell'autore

Dietro allo pseudonimo Magath un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da Magath ricade solo sul direttore della testata.  Ci sono...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, controlli di Polizia rafforzati: due denunciati e un irregolare accompagnato al CPR

Carpi, controlli di Polizia rafforzati: due denunciati e un irregolare accompagnato al CPR

Team Young Skate, a Carpi lo skateboard unisce e include

Team Young Skate, a Carpi lo skateboard unisce e include

Sanità pubblica nell’Area Nord: a Mirandola un incontro aperto sul futuro del sistema sanitario

Sanità pubblica nell’Area Nord: a Mirandola un incontro aperto sul futuro del sistema sanitario

Carpi, rubano spray urticante e lo usano nei confronti del titolare del negozio: fermati 4 stranieri

Carpi, rubano spray urticante e lo usano nei confronti del titolare del negozio: fermati 4 stranieri

Costo dei carburanti a Modena, a Carpi il pieno costa 3 euro in più di Modena

Costo dei carburanti a Modena, a Carpi il pieno costa 3 euro in più di Modena

Carpi, barbieri e parrucchieri: tre esercizi multati per violazioni alla sicurezza sul lavoro

Carpi, barbieri e parrucchieri: tre esercizi multati per violazioni alla sicurezza sul lavoro

Articoli più Letti Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni

Scandalo Fondazione, l'ammanco si avvicina a 2 milioni di euro: sottratti nell'arco di 4 anni

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Polo universitario carpigiano, flop totale: cifre da brivido, appena 14 iscritti

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Rifiuti, quei cassonetti 'smart' perennemente rotti: specchio di un sistema che prende in giro i cittadini

Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo Fondazione

Il buco, il silenzio e il potere: così Modena archivia lo scandalo Fondazione

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Aimag, stroncatura Corte dei Conti: Comuni tentennano e la Ruggiero prova a resistere fino a scadenza

Aimag, stroncatura Corte dei Conti: Comuni tentennano e la Ruggiero prova a resistere fino a scadenza

Scandalo Fondazione di Modena: ente privato? Anche il loro slogan afferma che è 'bene di tutti'

Scandalo Fondazione di Modena: ente privato? Anche il loro slogan afferma che è 'bene di tutti'

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Scandali Amo e Fondazione Modena: azzeramento dei vertici nel primo caso, tutti in sella nel secondo

Modena, dove la legalità si predica ma non si pratica

Modena, dove la legalità si predica ma non si pratica