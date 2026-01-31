Carpi, tutta la inadeguatezza dell'assessore alla sicurezza in una frase in Consiglio

Perché quando un assessore alla sicurezza risponde a una donna che piange dicendole di organizzarsi col vicino per portare giù il pattume, non sta solo banalizzando una paura. Sta dicendo una cosa molto precisa: lo spazio pubblico non è garantito. Se hai timore, risolvi in proprio. Privatizza la soluzione. Anzi: socializzala, che diventi paura di vicinato: fa più PD.
C’è poi però il sottotesto culturale, ancora più imbarazzante: signora, si organizzi col vicino maschio. Signora, donna, fragile. Vicino, sottinteso uomo, razionale, protettivo. Altro che politiche urbane: qui siamo alla scorta cavalleresca. Il ritorno dei ruoli arcaici travestito da buonsenso. Un immaginario antico, quando le donne manco votavano.
Questo non è un incidente linguistico – oltre all'utilizzo di uno “gli” rivolto alla signora, che quello le sarà sfuggito.
Le deleghe raccontano tutto: commercio, promozione della città, eventi, turismo, coesione territoriale e frazioni, sicurezza urbana integrata. Un minestrone amministrativo dove non è per niente chiaro il rapporto fra curriculum e incarichi. E le diverse sortite sembrano andare tutte nella direzione di una certa inadeguatezza politica nel ruolo. Come quanto riportò le tesi dell'intelligenza artificiale a sostegno del progetto di via Roosvelt per giungere alla conclusione che i commercianti non andavano ristorati, ma avrebbero dovuto andare a scuola di eventi dai colleghi di via Cuneo.
Il sindaco Righi tutto questo lo sa – o dovrebbe saperlo. Perché scegliere così significa dire che per lui la sicurezza non è una cosa seria. Ma tanto non succederà nulla: impossibile rimuovere la Poletti, più che garantita dal Pd. E per Righi si tratta sempre più di navigare a vista, con la speranza che il 2029 arrivi prima possibile: in modo da poter essere promosso lontano da Carpi.
Magath