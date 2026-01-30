Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Medolla, è morto a 54 anni l'ex consigliere comunale Fulvio Testi

Convinto federalista, nel 2019 sostenne la candidatura di Alberto Greco a Mirandola contribuendo alla prima vittoria del centro destra

Lutto a Medolla per la morte a 54 anni di Fulvio Testi, storico consigliere comunale a Medolla e nell'Ucman.

'Con grande tristezza apprendiamo la notizia della prematura scomparsa dell'amico Fulvio Testi. Fulvio è stato consigliere comunale a Medolla e in Unione Area Nord. Un vero appassionato di politica, sempre al servizio della comunità e alla ricerca del bene comune - scrivono Antonio Platis, Antonio Tirabassi e Mauro Neri -. Abbiamo condotto tante battaglie assieme dalla ricostruzione post sisma alle grandi questioni degli affidi dei minori. Convinto federalista, nel 2019 partecipò nella nostra lista a sostegno di Alberto Greco contribuendo alla prima vittoria del centro destra a Mirandola. Ai figli e alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte nostra e di tutti gli amici di Forza Italia'. 

