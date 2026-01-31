Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, auto prende fuoco su via Canalvecchio: conducente illesa

Carpi, auto prende fuoco su via Canalvecchio: conducente illesa

I vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area, bonificando la sede stradale dal carburante e dai detriti sversati

1 minuto di lettura

Questa mattina alle 11 i Vigili del fuoco di Carpi sono intervenuti in via Canalvecchio a Carpi per l’incendio di un’autovettura in transito.

L'allarme è scattato quando una conducente, mentre si trovava alla guida del proprio veicolo, ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore. La donna ha avuto la prontezza di accostare a bordo strada e abbandonare l'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero la parte anteriore del mezzo.

I vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area, bonificando la sede stradale dal carburante e dai detriti sversati.

Sul luogo dell’evento è intervenuta anche la pattuglia dei carabinieri di Carpi, che ha gestito la viabilità durante le operazioni di spegnimento e ha effettuato i rilievi di rito. La conducente, sebbene visibilmente scossa dall'accaduto, è rimasta illesa.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, auto a Gpl esce di strada: conducente salvo

Carpi, auto a Gpl esce di strada: conducente salvo

Carpi, tutta la inadeguatezza dell'assessore alla sicurezza in una frase in Consiglio

Carpi, tutta la inadeguatezza dell'assessore alla sicurezza in una frase in Consiglio

Carpi, controlli di Polizia rafforzati: due denunciati e un irregolare accompagnato al CPR

Carpi, controlli di Polizia rafforzati: due denunciati e un irregolare accompagnato al CPR

Team Young Skate, a Carpi lo skateboard unisce e include

Team Young Skate, a Carpi lo skateboard unisce e include

Sanità pubblica nell’Area Nord: a Mirandola un incontro aperto sul futuro del sistema sanitario

Sanità pubblica nell’Area Nord: a Mirandola un incontro aperto sul futuro del sistema sanitario

Carpi, rubano spray urticante e lo usano nei confronti del titolare del negozio: fermati 4 stranieri

Carpi, rubano spray urticante e lo usano nei confronti del titolare del negozio: fermati 4 stranieri

Articoli più Letti Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, minaccia alla sicurezza pubblica, revocata la licenza a un negozio in Corso Cabassi

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Carpi, tegola per il Comune: Tribunale condanna a restituire il terreno della pista ciclabile di Cibeno Pile

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Vignola: furti in bar e libreria, arrestati due stranieri irregolari

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Castelfranco, Capodanno di furti: colpo anche in pizzeria

Articoli Recenti Ruba utensili da lavoro dal cortile di una casa: arrestato 51enne

Ruba utensili da lavoro dal cortile di una casa: arrestato 51enne

Medolla, è morto a 54 anni l'ex consigliere comunale Fulvio Testi

Medolla, è morto a 54 anni l'ex consigliere comunale Fulvio Testi

Castelfranco Emilia, la polizia locale adotta il cordino che blocca gli arti

Castelfranco Emilia, la polizia locale adotta il cordino che blocca gli arti

Castelnuovo, cento candeline per Maria

Castelnuovo, cento candeline per Maria