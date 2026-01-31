Carpi, auto prende fuoco su via Canalvecchio: conducente illesa

Questa mattina alle 11 i Vigili del fuoco di Carpi sono intervenuti in via Canalvecchio a Carpi per l’incendio di un’autovettura in transito.

L'allarme è scattato quando una conducente, mentre si trovava alla guida del proprio veicolo, ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore. La donna ha avuto la prontezza di accostare a bordo strada e abbandonare l'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero la parte anteriore del mezzo.

I vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area, bonificando la sede stradale dal carburante e dai detriti sversati.

Sul luogo dell’evento è intervenuta anche la pattuglia dei carabinieri di Carpi, che ha gestito la viabilità durante le operazioni di spegnimento e ha effettuato i rilievi di rito. La conducente, sebbene visibilmente scossa dall'accaduto, è rimasta illesa.