Prima categoria. Caprara (ds Polinago): 'Speriamo sia la volta buona per tornare in Promozione'

Domenica ha perso al 92' in casa contro il Fiorano, ma prima di quella partita aveva fatto 9 vittorie di fila. La capolista del girone D di Prima categoria, il Polinago, viaggia spedito verso il ritorno in Promozione, ko col Fiorano a parte. Gli appenninici, al terzo anno in categoria dopo la discesa del 2022 dalla Promozione nello spareggio con lo Smile, hanno mantenuto un cammino eccellente fin qui, con 12 successi in 15 giornate, col miglior attacco del girone (36 reti segnate) e la miglior difesa, perforata appena 9 volte. Un ruolino che vale il +5 sul Fiorano e il +7 sull’Atletico Spm.'E’ stato un percorso quasi perfetto – dice il ds Caprara - dopo la sconfitta col Rivara di fine settembre non abbiamo più sbagliato nulla e con 9 vittorie di fila abbiamo dato corpo a questaclassifica, anche se il ko col Fiorano ci ha un po’ rallentato'.'Questo è il terzo anno di un progetto cominciato con l’obiettivo di tornare in Promozione, speriamo che sia la stagione giusta. Penso che il merito vada condiviso fra tutti: lo staff tecnico con mister Grotti, il vice Ferrari, poi i preparatori Giuliani e Storti confermati dalla stagione scorsa che ha dato continuità anche di lavoro, la società che è solida e con idee chiare e grande merito lo hanno ovviamente i ragazzi.Da quando sono arrivato ho cercato di evitare i grandi nomi che magari vengono a “svernare”. Abbiamo ad esempio Giannini che faceva la Terza al Real Dragone ma sta dimostrando di starci alla grande in categoria e ha segnato tanti gol decisivi, Pasini un 2005 al primo anno nei grandi, giusto per fare due esempi”''Chi temo di più? Fiorano e Atletico Spm sicuramente, ma sono certo anche che dopo gli ultimi investimenti sul mercato la Mirandolese non mollerà fino alla fine anche se è molto distante. Ha preso il mio amico Boccher che ha già segnato 6 gol in 2 gare: a Frassinoro con me al Torneo della Montagna non faceva mai gol, ma resta un grandissimo attaccante'.Davanti spiccano i 9 gol del 2006 Emanuele Ferrari (). “Ha fatto la scelta di restare qui con noi al fianco di suo papà Fausto, nostro vice allenatore che ha fatto per una vita il professionista. Vuole migliorarsi e vuole tornare con noi in Promozione. Nonostante sia alto 1,97 deve crescere nella protezione della palla e nel far salire la squadra, ha più caratteristiche da giocatore che va in profondità e un potenziale ancora enorme.L’anno scorso ha segnato 20 reti fra campionato e coppa alla prima stagione fra i grandi”.