Seconda, il San Paolo supera la Villa d'Oro in finale e vince la coppa

Il San Paolo supera in finale la Villa d'Oro e si aggiudica la coppa provinciale di Seconda categoria (entrambe erano già qualificate per la fase regionale). Dopo una prima fase in equilibrio, il San Paolo comincia a prendere campo e al 34' passa in vantaggio: su rimessa laterale di Rovatti, il portiere Trenga in uscita si fa scavalcare la palla che colpisce un difensore della Villa d'Oro, Dakoli, che la devia in porta. Al 40' su rimessa laterale, Savio salta in area e colpisce il palo a portiere spiazzato. Finisce il primo tempo sull'1-0 per il San Paolo. Il secondo tempo inizia col San Paolo ancora in pressione. Al 52' Orlandi colpisce il palo dal limite dell'area dopo uno scambio con Montecchi. Al 77' arriva il raddoppio: Della Casa con un tiro dal limite deviato, spiazza Trenga: 2-0. Nel finale la Villa d'Oro si butta in avanti ma la gara finisce 2-0 dopo 5 minuti di recupero. Il San Paolo può festeggiare così la vittoria della fase provinciale della Coppa Emilia.

Il tabellino

SAN PAOLO-VILLA D'ORO 2-0

SAN PAOLO: Becchi, Rovatti, Matteo Montecchi, Progulakis (90' Crisci), Savio, Raschi S., Lodesani (28' Sozzi), Della Casa (94' Zambelli), Orlandi (80' Cavedoni) Marco Montecchi, Fowe (90' Ansaloni). A disp.: Raschi G., Levoni, Francia, Galetti. All. Zanasi

VILLA D'ORO: Trenga, Reggiani, Baracchi, Dakoli (60' Costa), Muratore, Gentile, Napoletano (71' Bonfiglioli), Franchini (67'Militi), Galli (81' Montoya), Del Villano, Carlucci. A disp.: Putzolu, Berdaj, Costantini. All. Riso

ARBITRO: Altini di Modena

RETI: 34' aut. Dakoli, 77' Della Casa

NOTE: gara giocata al Ferrari di Fiorano

Matteo Pierotti