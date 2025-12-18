Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, così il Pd si dilegua nei vicoli cittadini e non risponde ai disperati appelli di Carpentieri

Modena, così il Pd si dilegua nei vicoli cittadini e non risponde ai disperati appelli di Carpentieri

Cose mai viste a Modena, dove il monolite Pd è da sempre abituato a fare il bello e cattivo tempo senza ostacoli di nessun genere

2 minuti di lettura
Certo, sulle Partecipate, nate per assecondare e facilitare l’amministrazione pubblica nella gestione di determinate attività ma, oggi, diventate veri e propri baracconi, baluardi di chi ha sostituito la strada della buona politica, intesa come servizio alla cittadinanza, con l’esercizio del potere a garanzia di propria continuità, le mie perplessità le ho espresse tutte.

Però, che all’atto della votazione la maggioranza, che in Consiglio Comunale possiamo considerare “bulgara”, disponendo del 68% dei consiglieri (22 su 32), dei quali il 53% (17 su 32), appartenenti al PD, che da soli fanno maggioranza, si dilegui nei vicoli cittadini e non si faccia trovare ai disperati appelli dello sgomento Presidente Carpentieri e alle “insistenti” telefonate dello sconcertato capogruppo Lenzini è davvero sorprendente. Sorprendente?

Qualche giorno fa sindaco e Giunta in Consiglio Comunale sono stati oggetto di una vera e propria azione di ritorsione al blocco da loro imposto a 19 progetti edilizi della precedente amministrazione (Muzzarelli). Una loro proposta di dar corso a 6 progetti edilizi nell’ambito della rigenerazione urbana viene stravolta da un emendamento presentato dai consiglieri di maggioranza PD e AVS

Ieri, l’annuncio mattutino di Bosi, amministratore di Amo, di aver messo in mora i due precedenti amministratori Burzacchini e Reggianini, quest’ultimo ex segretario provinciale Pd, relativamente ad un ammanco di circa 67.000 euro, trova pronta risposta nel pomeriggio in Consiglio Comunale nel mancato numero legale all’atto della votazione sulle Partecipate.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Lenzini, capogruppo di maggioranza, ci prova a scaricare la colpa sull’opposizione che, abbandonando l’aula, ha fatto mancare il numero legale, ma in realtà è proprio lui, capogruppo di maggioranza, il garante verso sindaco e Giunta della tenuta del numero legale.

Due 'incidenti di percorso' di questo peso in meno di un mese, fanno una prova dei rapporti sempre più tesi fra sindaco/giunta e Partito Democratico, cioè i Consiglieri di maggioranza del Pd e Avs. Cose mai viste a Modena, dove il monolite Pd è da sempre abituato a fare il bello e cattivo tempo senza ostacoli di nessun genere. Dove queste crisi porteranno, penso che lo vedremo presto, mi auguro solo che il regolamento di conti abbia ripercussioni negative solo interne e non sull’intera cittadinanza, come le grosse nuvole nere all’orizzonte fanno purtroppo presagire.

Maria Grazia Modena, Consigliere comunale e capogruppo della Lista civica “Modena x Modena”

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Comitato Remigrazione sbarca a Modena, il Pd lancia il presidio antifascista

Comitato Remigrazione sbarca a Modena, il Pd lancia il presidio antifascista

Snami critico sul piano Ausl per la montagna: 'Ospedali virtuali e tablet non sostituiscono medici e competenze'

Snami critico sul piano Ausl per la montagna: 'Ospedali virtuali e tablet non sostituiscono medici e competenze'

Modena, polizia locale: nel nuovo anno il concorso per assumere nuovi agenti

Modena, polizia locale: nel nuovo anno il concorso per assumere nuovi agenti

Modena, un ‘Natale a colori’ nei reparti e nelle strutture per anziani

Modena, un ‘Natale a colori’ nei reparti e nelle strutture per anziani

Malattie del fegato, al Policlinico di Modena il prototipo di Fibroscan

Malattie del fegato, al Policlinico di Modena il prototipo di Fibroscan

Il sindaco: 'Comitato Remigrazione, a Modena non c'è spazio per le idee di odio'

Il sindaco: 'Comitato Remigrazione, a Modena non c'è spazio per le idee di odio'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Urbanistica Modena, no cara assessore Ferrari le cose non stanno come lei afferma

Urbanistica Modena, no cara assessore Ferrari le cose non stanno come lei afferma

Più differenziamo, più Hera incassa. Più importiamo rifiuti, più l’inceneritore lavora

Più differenziamo, più Hera incassa. Più importiamo rifiuti, più l’inceneritore lavora

Zona Tempio, zona rossa e zona a luci rosse: questo non è rilancio

Zona Tempio, zona rossa e zona a luci rosse: questo non è rilancio

Un’offesa a Modena, un oltraggio alla Repubblica, uno sfregio alla storia

Un’offesa a Modena, un oltraggio alla Repubblica, uno sfregio alla storia

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti No, la riforma della Giustizia, non è un attentato alla Costituzione

No, la riforma della Giustizia, non è un attentato alla Costituzione

'Rigenerazione urbana, emendamento PD-AVS smacco al sindaco, richiamo alla continuità PD con Muzzarelli'

'Rigenerazione urbana, emendamento PD-AVS smacco al sindaco, richiamo alla continuità PD con Muzzarelli'

La giustizia, astrattamente considerata, non racconta nessuna storia di vita

La giustizia, astrattamente considerata, non racconta nessuna storia di vita

Modena è quella che è anche grazie al governo delle due dinastie, l’Estense e l’Austro-Estense

Modena è quella che è anche grazie al governo delle due dinastie, l’Estense e l’Austro-Estense