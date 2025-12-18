Il Papa visita la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este





Leone XIV oggi pomeriggio a Palazzo della Minerva per visitare l’esposizione, allestita in occasione del Giubileo, dedicata all’antico manufatto. Accompagnato dal cardinale Parolin, è stato accolto dal presidente del Senato La Russa. Il Pontefice ha scoperto il velo sull’immagine del Bambino Gesù nel Presepe

Salvatore Cernuzio – Roma

“Viva il Papa”, “Papa Leone!” e anche “Forza Roma!”. Intorno all’elefantino, la nota statua in marmo dell’obelisco posizionato sulla groppa di un elefante, simbolo di Piazza della Minerva, si era creata una piccola folla di persone appena saputo che stava per arrivare il Papa. Leone XIV, intorno alle 14.45 di oggi, è arrivato nella Biblioteca del Senato per visitare privatamente la mostra, allestita nella Sala Capitolare in occasione del Giubileo, dedicata alla Bibbia di Borso d’Este, il manoscritto miniato in due volumi, realizzati tra il 1455 e il 1461. Una esposizione carica di storia e di significato che rende visibile al pubblico - a cento anni dalla sua prima esposizione pubblica - un’opera mostrata solo in occasioni rarissime.