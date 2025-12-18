Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Papa visita la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este

Il Papa visita la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este

Allestita alla biblioteca del Senato dedicata al prezioso manufatto 'prestato' da Modena a Roma in occasione del Giubileo

1 minuto di lettura


Leone XIV oggi pomeriggio a Palazzo della Minerva per visitare l’esposizione, allestita in occasione del Giubileo, dedicata all’antico manufatto. Accompagnato dal cardinale Parolin, è stato accolto dal presidente del Senato La Russa. Il Pontefice ha scoperto il velo sull’immagine del Bambino Gesù nel Presepe

Salvatore Cernuzio – Roma

“Viva il Papa”, “Papa Leone!” e anche “Forza Roma!”. Intorno all’elefantino, la nota statua in marmo dell’obelisco posizionato sulla groppa di un elefante, simbolo di Piazza della Minerva, si era creata una piccola folla di persone appena saputo che stava per arrivare il Papa. Leone XIV, intorno alle 14.45 di oggi, è arrivato nella Biblioteca del Senato per visitare privatamente la mostra, allestita nella Sala Capitolare in occasione del Giubileo, dedicata alla Bibbia di Borso d’Este, il manoscritto miniato in due volumi, realizzati tra il 1455 e il 1461. Una esposizione carica di storia e di significato che rende visibile al pubblico - a cento anni dalla sua prima esposizione pubblica - un’opera mostrata solo in occasioni rarissime.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, ecco i nuovi 9 Maestri del lavoro

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, appello dei Verdi a Borghese: 'Inserisca almeno un piatto vegetariano'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Modena, portalettere muore di infarto nel centro logistico. L'Ausl: 'Ambulanza sul posto dopo 9 minuti'

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Gratta&Vinci: buco di mezzo miliardo per i modenesi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Castelfranco, salvano anziano in difficoltà: premiati tre cittadini

Castelfranco, salvano anziano in difficoltà: premiati tre cittadini

Snami critico sul piano Ausl per la montagna: 'Ospedali virtuali e tablet non sostituiscono medici e competenze'

Snami critico sul piano Ausl per la montagna: 'Ospedali virtuali e tablet non sostituiscono medici e competenze'

Modena, un ‘Natale a colori’ nei reparti e nelle strutture per anziani

Modena, un ‘Natale a colori’ nei reparti e nelle strutture per anziani

Malattie del fegato, al Policlinico di Modena il prototipo di Fibroscan

Malattie del fegato, al Policlinico di Modena il prototipo di Fibroscan