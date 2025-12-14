Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cittadella Vis Modena, trasferta amara: il Pro Palazzolo vince 2-1

L’ultima gara di questo 2025 vedrà Sabotic e soci sfidare la corrazzata Pistoiese

Ultima trasferta del 2025 per il Cittadella Vis Modena, la formazione di mister Mattia Gori ha giocato sul campo del Pro Palazzolo, perdendo per 2-1. Scoccano i dieci minuti e la formazione allenata da Marco Didu va vicinissimo al vantaggio con Minessi che, dopo una bella discesa sulla fascia sulla’out di destra di un compagno, viene innescato chiamando Anino alla parata in tuffo. Punizione da zona invitante per il Cittadella, Dodaro la mette in mezzo ma la retroguardia lombarda allontana alla grande. Sul finire del primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio con Minessi, l’attacca batte Anino da sottomisura e porta in vantaggio la Pro Palazzolo. Il Cittadella pareggia con Caprioni che trasforma un calcio di rigore. Si va a riposo, quindi, sull’1-1. La squadra di Gori non riesce a capitalizzare un bel contropiede, tre contro due, Morello e Arrondini si trovano a tu per tu con Piombino che devia in corner. Il Palazzolo mette la freccia quando segna il gol del 2-1 con Minessi, doppietta per lui. Il secondo tempo scorre con il Cittadella che prova a mettere il muso fuori dal guscio alla ricerca dell’insperato pareggio, questo non riesce agli uomini di Gori che perdono, in quel di Palazzolo sulla’Oglio, per 2-1.
Il tabellino

PRO PALAZZOLO - CITTADELLA VIS MODENA 2-1

Pro Palazzolo: Piombino, Cerri, Palazzi, Allievi, Mattioli, Ghidini, Pinardi, Verzelletti, Ragazzoni, Capone (42’st Rizza), Minessi. A disposizione: Mondello, Mafezzoni, Desiato, Ragnoli, Bettinzoli, Capoferri, Uberti, Coly. All. Didu

Cittadella Vis Modena: Anino; Sabotic, Boccaccini (25’st Fort), Calanca; Teresi (33’st Manzotti), Mandelli (18’st Marchetti), Dodaro, Barozzini (25’st Camara); Caprioni, Morello (31’st Sala), Arrondini. A disposizione: Celenza, Sardella, Manzotti, Diletto, Carretti. All. Gori

Arbitro: Benestante di Aprilia 

Ammoniti: Boccaccini, Caprioni

Reti: 43’pt e 20’st Minessi, 48’pt Caprioni

Note: 2 minuti di recupero primo tempo, 4 minuti di recupero secondo tempo

