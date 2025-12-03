Cittadella Vis Modena, grande festa al Mammut col sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi

Grande festa ieri sera al Mammut club di Modena per la tradizionale cena natalizia del Cittadella Vis Modena. Il padrone di casa, Paolo Galassini, insieme ai soci Marco Bombarda e Alberto Benuzzi e al presidente Marco Lei, ha accolto istituzioni, sponsor, sportivi e tutto il mondo che ruota attorno alla società sportiva impegnata nel sociale. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, l'assessore Andrea Bortolamasi, il capo della segreteria politica del sindaco Antonio Marino, il consigliere regionale Pd Massimo Mezzetti, la fondatrice di Modenamoremio Maria Carafoli, insieme a tanti imprenditori, rappresentanti dello sport e giornalisti.

Dal punto di vista strettamente agonistico la società quest'anno è partita col piede giusto, con l'11 di mister Gori a meno cinque punti dalla prima in classifica nel campionato di serie D.

'Siamo soddisfatti e stiamo avendo continuità in un girone molto complicato, mancano 3 gare alla fine del girone d'andata ma posso dire che stiamo mettendo basi forte per stare in Serie D' - ha detto spiega l'ad Michele Marchesini.

'Dal 15 dicembre di un anno fa, quando sono arrivato, siamo sempre cresciuti con piccoli step intermedi che ci hanno portato ad avere questa striscia utile di 7 gare che speriamo di allungare ancora - ha aggiunto mister Gori -. Vedo i ragazzi allenarsi con grande impegno e ogni allenamento danno il massimo'.

La serata si è conclusa con una raccolta fondi e lotteria finalizzata a sostenere le attività di Aseop per i famigliari dei pazienti oncologici.