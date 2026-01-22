La Polizia di Stato di Modena ha denunciato un cittadino tunisino di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Questa mattina, intorno alle ore 7, la Squadra Volante è intervenuta presso un bar in zona Gramsci su segnalazione di una dipendente, minacciata da un uomo in stato di forte agitazione, il quale brandendo un grosso coltello proferiva frasi sconnesse. All’arrivo degli agenti l’uomo era ancora all’interno del locale e continuava a farfugliare frasi in lingua straniera.
All’atto del controllo, il 31enne ha consegnato spontaneamente un machete di 40 centimetri, che aveva nascosto sotto gli abiti. La sua posizione amministrativa sul territorio nazionale è al vaglio dell'Ufficio Immigrazione. Nei suoi confronti oltre alla denuncia è stato emesso ordine di allontanamento.
Modena, entra in bar con un machete e minaccia dipendente: denunciato
Panico in viale Gramsci alle 7 di mattina. Un tunisino di 31 anni, già noto alle forze dell'ordine, e in stato confusionale, bloccato dalla Polizia di Stato
