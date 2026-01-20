Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, tentano furto di rame al cimitero di San Cataldo: messi in fuga

Modena, tentano furto di rame al cimitero di San Cataldo: messi in fuga

I malviventi, dopo aver già smontato diversi pluviali in rame, si sono dileguati pochi istanti prima dell’arrivo delle pattuglie

1 minuto di lettura

Nel corso della notte dello scorso 19 gennaio i carabinieri di Modena hanno sventato un furto di rame al Cimitero Monumentale San Cataldo.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione di un cittadino, il quale, notando movimenti sospetti all’interno dell’area cimiteriale, ha chiamato i militari. I malviventi, dopo aver già smontato diversi pluviali in rame, si sono dileguati pochi istanti prima dell’arrivo delle pattuglie, abbandonando sul posto l’intera refurtiva.

Il materiale asportato è stato interamente recuperato e restituito agli uffici comunali preposti, grazie anche alla collaborazione della Polizia Locale.

Le indagini sono tuttora in corso per identificare i responsabili del tentato furto.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Dehors abusivi a Modena, Zanca: 'Concluso percorso di regolarizzazione'

Dehors abusivi a Modena, Zanca: 'Concluso percorso di regolarizzazione'

'Sicurezza a Modena, limitarsi alla militarizzazione del territorio non serve'

'Sicurezza a Modena, limitarsi alla militarizzazione del territorio non serve'

Polizia locale di Modena: in organico mancano 20 unità, ma attività in crescita. Nel 2025 oltre 41mila richieste di intervento

Polizia locale di Modena: in organico mancano 20 unità, ma attività in crescita. Nel 2025 oltre 41mila richieste di intervento

School tutor: 60.000 euro a società privata per potenziare il progetto School tutoring

School tutor: 60.000 euro a società privata per potenziare il progetto School tutoring

Scandalo Fondazione di Modena, un bel concerto e passa la paura

Scandalo Fondazione di Modena, un bel concerto e passa la paura

Gestione impianti sportivi UISP: cambio al vertice di Wesport

Gestione impianti sportivi UISP: cambio al vertice di Wesport

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione

Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Test di Medicina, a Bologna un'inchiesta su tentata truffa

Test di Medicina, a Bologna un'inchiesta su tentata truffa

Omicidio Alice Neri, la sentenza di condanna: 'A carico di Gaaloul indizi univoci'

Omicidio Alice Neri, la sentenza di condanna: 'A carico di Gaaloul indizi univoci'

Reggio Emilia, bidello molestava le bambine a scuola: sospeso

Reggio Emilia, bidello molestava le bambine a scuola: sospeso

Duplice omicidio di Vignola, Uber Capucci condannato solo per la morte del fratello

Duplice omicidio di Vignola, Uber Capucci condannato solo per la morte del fratello