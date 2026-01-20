Modena, tentano furto di rame al cimitero di San Cataldo: messi in fuga

Nel corso della notte dello scorso 19 gennaio i carabinieri di Modena hanno sventato un furto di rame al Cimitero Monumentale San Cataldo.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione di un cittadino, il quale, notando movimenti sospetti all’interno dell’area cimiteriale, ha chiamato i militari. I malviventi, dopo aver già smontato diversi pluviali in rame, si sono dileguati pochi istanti prima dell’arrivo delle pattuglie, abbandonando sul posto l’intera refurtiva.

Il materiale asportato è stato interamente recuperato e restituito agli uffici comunali preposti, grazie anche alla collaborazione della Polizia Locale.

Le indagini sono tuttora in corso per identificare i responsabili del tentato furto.