Il parto cesareo si sarebbe concluso regolarmente ma improvvise complicazioni avevano indotto i sanitari a ricoverare il neonato nel reparto di Terapia Intensiva dove si è verificato il decesso. Il fatto è avvenuto nei due settimane fa ma è stato reso noto in queste ore a seguito della denuncia dei genitori nei confronti dei sanitari.
'La Direzione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e tutto il personale sanitario desidera anzitutto esprimere il proprio cordoglio per il decesso, a inizio gennaio di un piccolo, nato al Policlinico e in seguito ricoverato presso la Terapia Intensiva Neonatale' - si legge in una nota dell'azienda che prosegue esprimendo 'fiducia nella professionalità del personale sanitario e confermando 'di avere avviato, come di prassi, una serie di accertamenti per chiarire gli avvenimenti in attesa anche degli esiti dell’esame autoptico sul neonato che potrà fornire una risposta il più completa possibile sulle cause del decesso'.
Policlinico: muore subito dopo il parto, denuncia dei genitori
Il caso, ad inizio gennaio, confermato oggi dall'Azienda Ospedaliera. 'Fiducia nella professionalità del personale'. Disposta l'autopsia sul corpo del neonato
