Salute della donna: una settimana di visite gratuite ed eventi dall'Azienda Ospedaliera di Modena

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena partecipa all'Open Week sulla Salute della Donna, promossa da Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Dal 22 al 29 aprile gli ospedali del Policlinico e di Baggiovara, premiati con i 'bollini rosa', apriranno le porte alla cittadinanza con un ricco calendario di iniziative dedicate alla prevenzione, all'informazione e alla cura declinate al femminile.

L'intera settimana sarà caratterizzata da un'offerta ampia e articolata di servizi, resa possibile grazie alla disponibilità e all'impegno dei professionisti sanitari coinvolti. L'obiettivo è quello di avvicinare le donne ai percorsi di prevenzione e sensibilizzare su tematiche spesso sottovalutate, offrendo occasioni concrete di ascolto, consulenza e approfondimento.Particolare attenzione sarà dedicata al tema della violenza sulle donne, con la presenza di info point all'interno dei Pronto Soccorso Generali dell'Ospedale Civile e del Policlinico. Nelle giornate del 22, 23, 27, 28 e 29 aprile, dalle ore 10 alle ore 18, nelle sale d'attesa verrà distribuito materiale informativo sul tema, con l'obiettivo di orientare e supportare le donne e promuovere una maggiore consapevolezza su un fenomeno ancora drammaticamente attuale.

sarà al centro di più iniziative.Il 24 aprile, presso gli ambulatori di Cardiologia dell'Ospedale di Baggiovara (ascensore 8, piano 2), dalle ore 9.00 alle ore 12.00, l'équipe sarà a disposizione per effettuare elettrocardiogrammi accompagnati da colloqui informativi dedicati all'infarto nelle donne, con consegna di una brochure esplicativa. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, contattando il numero 059 3961573.Sempre sul fronte della prevenzione cardiovascolare, nei giorni dal 22 al 29 aprile il Centro PASCIA, diretto dalla professoressa Maria Grazia Modena, promuoverà un video dedicato alla prevenzione nelle diverse fasce d'età della donna. Il contenuto sarà disponibile sui canali digitali ufficiali dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena.

Anchecontribuirà con una campagna informativa digitale attiva per tutta la durata dell'Open Week, attraverso un video dedicato al lichen sclerosus, realizzato in collaborazione con il Servizio Comunicazione e Informazione aziendale, disponibile sulla pagina Youtube al link https://youtu.be/TzxowRDHHQU.

L'Urologia dell'Ospedale di Baggiovara (terzo piano, ambulatorio all'interno del reparto) organizzerà nelle giornate del 27 e 28 aprile, dalle ore 15 alle ore 17, colloqui informativi con l'urologo dedicati alla problematica dell'incontinenza urinaria femminile.La prenotazione è obbligatoria e avviene esclusivamente tramite invio di una richiesta via posta elettronica all'indirizzo cavallo.eletta@aou.mo.it, indicando un recapito telefonico: sarà poi il personale sanitario a ricontattare l'utente per fissare l'appuntamento.Presso il Policlinico, nell'area multidisciplinare (ingresso 1, primo piano), saranno attivi anche ambulatori specialistici su prenotazione. Le visite dietologiche, curate dalla dottoressa Silvia Galetti, si svolgeranno nell'ambulatorio n. 13 nei giorni 22 e 29 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Le visite endocrinologiche, con la dottoressa Monica Pantaleoni, si terranno invece nell'ambulatorio n. 17 nei giorni 23 e 27 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. In entrambi i casi la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata telefonando al numero 059 4222248, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Accanto alle attività cliniche, sono previsti anche momenti di approfondimento aperti alla cittadinanza. Il 27 aprile, presso il Policlinico (ingresso 33, aula al terzo piano), dalle ore 18.00 alle ore 19.00, si terrà il convegno 'Che cos'è l'asma bronchiale', promosso dalla Pneumologia, dedicato alla conoscenza della patologia, alle modalità di cura e alla gestione quotidiana della malattia.L'incontro è libero e non prevede prenotazione.

Nella stessa giornata, il 27 aprile, il Poliambulatorio Quadrifoglio (via Fratelli Rosselli n. 150/B, Modena) ospiterà il convegno 'Bollino Rosa in Ambulatorio: Percorsi di salute al femminile', articolato in due sessioni, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e in replica dalle ore 16.30 alle ore 18.00. L'iniziativa sarà dedicata al tema del carcinoma mammario e ai percorsi della Senologia modenese e sarà aperta al pubblico senza necessità di prenotazione.