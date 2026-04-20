Salute della donna: una settimana di visite gratuite ed eventi dall'Azienda Ospedaliera di Modena

L'intera settimana sarà caratterizzata da un'offerta ampia e articolata di servizi, resa possibile grazie alla disponibilità e all'impegno dei professionisti sanitari coinvolti. L'obiettivo è quello di avvicinare le donne ai percorsi di prevenzione e sensibilizzare su tematiche spesso sottovalutate, offrendo occasioni concrete di ascolto, consulenza e approfondimento.
Particolare attenzione sarà dedicata al tema della violenza sulle donne, con la presenza di info point all'interno dei Pronto Soccorso Generali dell'Ospedale Civile e del Policlinico. Nelle giornate del 22, 23, 27, 28 e 29 aprile, dalle ore 10 alle ore 18, nelle sale d'attesa verrà distribuito materiale informativo sul tema, con l'obiettivo di orientare e supportare le donne e promuovere una maggiore consapevolezza su un fenomeno ancora drammaticamente attuale.
La prevenzione cardiovascolare sarà al centro di più iniziative.
Sempre sul fronte della prevenzione cardiovascolare, nei giorni dal 22 al 29 aprile il Centro PASCIA, diretto dalla professoressa Maria Grazia Modena, promuoverà un video dedicato alla prevenzione nelle diverse fasce d'età della donna. Il contenuto sarà disponibile sui canali digitali ufficiali dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena.
Anche la Dermatologia contribuirà con una campagna informativa digitale attiva per tutta la durata dell'Open Week, attraverso un video dedicato al lichen sclerosus, realizzato in collaborazione con il Servizio Comunicazione e Informazione aziendale, disponibile sulla pagina Youtube al link https://youtu.be/TzxowRDHHQU.
L'Urologia dell'Ospedale di Baggiovara (terzo piano, ambulatorio all'interno del reparto) organizzerà nelle giornate del 27 e 28 aprile, dalle ore 15 alle ore 17, colloqui informativi con l'urologo dedicati alla problematica dell'incontinenza urinaria femminile.
Presso il Policlinico, nell'area multidisciplinare (ingresso 1, primo piano), saranno attivi anche ambulatori specialistici su prenotazione. Le visite dietologiche, curate dalla dottoressa Silvia Galetti, si svolgeranno nell'ambulatorio n. 13 nei giorni 22 e 29 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Le visite endocrinologiche, con la dottoressa Monica Pantaleoni, si terranno invece nell'ambulatorio n. 17 nei giorni 23 e 27 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. In entrambi i casi la prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata telefonando al numero 059 4222248, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Accanto alle attività cliniche, sono previsti anche momenti di approfondimento aperti alla cittadinanza. Il 27 aprile, presso il Policlinico (ingresso 33, aula al terzo piano), dalle ore 18.00 alle ore 19.00, si terrà il convegno 'Che cos'è l'asma bronchiale', promosso dalla Pneumologia, dedicato alla conoscenza della patologia, alle modalità di cura e alla gestione quotidiana della malattia.
Nella stessa giornata, il 27 aprile, il Poliambulatorio Quadrifoglio (via Fratelli Rosselli n. 150/B, Modena) ospiterà il convegno 'Bollino Rosa in Ambulatorio: Percorsi di salute al femminile', articolato in due sessioni, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e in replica dalle ore 16.30 alle ore 18.00. L'iniziativa sarà dedicata al tema del carcinoma mammario e ai percorsi della Senologia modenese e sarà aperta al pubblico senza necessità di prenotazione.