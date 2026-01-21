Strage Crans-Montana: primi esiti autopsia, Giovanni Tamburi morto per asfissia

Giovanni Tamburi, 16enne bolognese morto in seguito al rogo di Crans-Montana la notte di Capodanno in Svizzera, sarebbe deceduto per asfissia, presumibilmente per il fumo sprigionato dalle fiamme. È questo un primo esito dell'autopsia eseguita oggi dal medico legale Paolo Fais. L'esame viene eseguito nell'ambito degli accertamenti delegati dalla Procura di Roma, coordinati dal pm bolognese Roberto Ceroni. L'autopsia sarà completata domani con una tac.