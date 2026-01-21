Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Strage Crans-Montana: primi esiti autopsia, Giovanni Tamburi morto per asfissia

Strage Crans-Montana: primi esiti autopsia, Giovanni Tamburi morto per asfissia

Deceduto presumibilmente per il fumo sprigionato dalle fiamme. È questo un primo esito dell'autopsia eseguita oggi

1 minuto di lettura

Giovanni Tamburi, 16enne bolognese morto in seguito al rogo di Crans-Montana la notte di Capodanno in Svizzera, sarebbe deceduto per asfissia, presumibilmente per il fumo sprigionato dalle fiamme. È questo un primo esito dell'autopsia eseguita oggi dal medico legale Paolo Fais. L'esame viene eseguito nell'ambito degli accertamenti delegati dalla Procura di Roma, coordinati dal pm bolognese Roberto Ceroni. L'autopsia sarà completata domani con una tac.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Crans Montana, Vignali: 'Regione Emilia Romagna si costituisca parte civile'

Crans Montana, Vignali: 'Regione Emilia Romagna si costituisca parte civile'

Strage di Crans Montana, chiesa gremita a Bologna per l'addio a Giovanni Tamburi

Strage di Crans Montana, chiesa gremita a Bologna per l'addio a Giovanni Tamburi

Strage di Crans Montana, sono sei le vittime italiane

Strage di Crans Montana, sono sei le vittime italiane

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Aggredito con coltello in pieno centro: ferito sacerdote

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate

Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione

Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Policlinico: neonato muore subito dopo il parto, denuncia dei genitori

Policlinico: neonato muore subito dopo il parto, denuncia dei genitori

Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisino

Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisino

Modena, tentano furto di rame al cimitero di San Cataldo: messi in fuga

Modena, tentano furto di rame al cimitero di San Cataldo: messi in fuga

Test di Medicina, a Bologna un'inchiesta su tentata truffa

Test di Medicina, a Bologna un'inchiesta su tentata truffa