Visite specialistiche e in libera professione: orari più ampi per le prenotazioni telefoniche

Estensione delle fasce in vigore da lunedì 2 febbraio, e in caso di attesa prolungata l'utente sarà richiamato in giornata

Dal prossimo lunedì 2 febbraio si ampliano gli orari dei call center per prenotare le visite specialistiche in regime SSN (numero verde 800239123) e le prestazioni in libera professione (0592025805).
L’estensione delle fasce orarie rende il servizio telefonico di prenotazione ancora più accessibile e vicino alle esigenze dei cittadini.
In particolare, il servizio di call center sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19 (precedentemente la fascia era 8-18) e il sabato dalle 7.30 alle 13 (precedentemente era 8-13).
L’Ausl di Modena ricorda anche che in caso di attesa il call center offre la possibilità di richiamata in giornata (con scelta della fascia oraria): il servizio è una modalità semplicità ed affidabile, che consente di effettuare la prenotazione senza spostamenti e con la massima comodità per il cittadino. A seguito della prenotazione telefonica, arriverà conferma dell’appuntamento tramite AppIO o sms.

