Raccolta rifiuti, Mazzi: 'Ora i cassonetti ma spesi otto milioni'

'Dobbiamo dire le cose come stanno, i modenesi hanno diritto ad un’operazione trasparenza. – continua Mazzi – Il Sindaco in campagna elettorale e ad inizio mandato parlava di “porta a porta” per promuovere un’immagine di città green, probabilmente per accontentare la componente più ambientalista della maggioranza. Adesso la Giunta, senza dirlo ai modenesi, ha cambiato idea, sposando la proposta del centro-destra. Ha fatto – ne va dato atto – un’operazione di realismo, riconoscendo che non funziona il sistema di raccolta “porta a porta”, avviato dalla precedente amministrazione Muzzarelli e dall’allora assessore all’ambiente ed ex presidente di Legambiente Modena Alessandra Filippi. In una città come Modena, il “porta a porta” non può funzionare perché causa troppi problemi in termini di decoro, di disagi per la cittadinanza e di possibili problemi sanitari. E infatti i cittadini quando sono stati interpellati l’hanno sonoramente bocciato'.
'Tutto questo cambiamento, – conclude Mazzi – prima il passaggio al 'porta a porta', ora il ritorno ai cassonetti, ha comportato maggiori costi, quantificati ad oggi dall’Assessore all’Ambiente in circa otto milioni di euro.