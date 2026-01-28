Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Raccolta rifiuti, Mazzi: 'Ora i cassonetti ma spesi otto milioni'

Raccolta rifiuti, Mazzi: 'Ora i cassonetti ma spesi otto milioni'

'Non sarebbe il caso di chiederne conto anche agli amministratori che hanno fatto una scelta così incauta?'

2 minuti di lettura
'Dopo l’introduzione nel 2023 a Modena della raccolta dei rifiuti “porta a porta”, oggi stiamo assistendo alla sua dismissione completa nel territorio comunale per andare verso un sistema a prevalenza di raccolta mediante cassonetti stradali'. E' quanto dichiara Andrea Mazzi, capogruppo di Modena in ascolto, in occasione del recente dibattito sulla gestione della raccolta rifiuti in Consiglio comunale.


'Dobbiamo dire le cose come stanno, i modenesi hanno diritto ad un’operazione trasparenza. – continua Mazzi – Il Sindaco in campagna elettorale e ad inizio mandato parlava di “porta a porta” per promuovere un’immagine di città green, probabilmente per accontentare la componente più ambientalista della maggioranza. Adesso la Giunta, senza dirlo ai modenesi, ha cambiato idea, sposando la proposta del centro-destra. Ha fatto – ne va dato atto – un’operazione di realismo, riconoscendo che non funziona il sistema di raccolta “porta a porta”, avviato dalla precedente amministrazione Muzzarelli e dall’allora assessore all’ambiente ed ex presidente di Legambiente Modena Alessandra Filippi. In una città come Modena, il “porta a porta” non può funzionare perché causa troppi problemi in termini di decoro, di disagi per la cittadinanza e di possibili problemi sanitari. E infatti i cittadini quando sono stati interpellati l’hanno sonoramente bocciato'.


'Tutto questo cambiamento, – conclude Mazzi – prima il passaggio al 'porta a porta', ora il ritorno ai cassonetti, ha comportato maggiori costi, quantificati ad oggi dall’Assessore all’Ambiente in circa otto milioni di euro.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
In base a quanto previsto dal contratto di servizio con Atersir, di questi costi se ne deve fare carico il Comune, che ha richiesto le modifiche al sistema di raccolta, che quindi li andrà a porre a carico dei cittadini modenesi. Non sarebbe il caso di chiederne conto anche agli amministratori che hanno fatto una scelta così incauta?'

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Forza Italia Modena: nuove nomine

Forza Italia Modena: nuove nomine

Dimensionamento scuole in Emilia Romagna, a Modena accorpamenti a Maranello e Fiorano

Dimensionamento scuole in Emilia Romagna, a Modena accorpamenti a Maranello e Fiorano

Modena, percosse, schiaffi, pugni al volto e alla testa della compagna: arrestato

Modena, percosse, schiaffi, pugni al volto e alla testa della compagna: arrestato

Fondazione di Modena, lo scandalo approda in Regione. Fdi: 'La Giunta De Pascale cosa sa?'

Fondazione di Modena, lo scandalo approda in Regione. Fdi: 'La Giunta De Pascale cosa sa?'

La meccanica traina l’export modenese: 8 miliardi in 9 mesi solo da questo settore

La meccanica traina l’export modenese: 8 miliardi in 9 mesi solo da questo settore

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Articoli Recenti La Cisl attacca: 'Scuola, forbici imposte dall'alto: colpiti Maranello e Fiorano'

La Cisl attacca: 'Scuola, forbici imposte dall'alto: colpiti Maranello e Fiorano'

Strada Statale Modena Fiorano: quattro sindaci chiedono ad Anas stop al sorpasso dei camion

Strada Statale Modena Fiorano: quattro sindaci chiedono ad Anas stop al sorpasso dei camion

Inceneritore sempre più strategico, ma il Consiglio insiste, a vuoto, sul contrario

Inceneritore sempre più strategico, ma il Consiglio insiste, a vuoto, sul contrario

Scandalo Fondazione di Modena, da Sassuolo a Nonantola: Forza Italia chiede chiarezza ovunque

Scandalo Fondazione di Modena, da Sassuolo a Nonantola: Forza Italia chiede chiarezza ovunque