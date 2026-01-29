Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Rifiuti Modena, sulla Tcp manca chiarezza: disservizio che pesa sui cittadini'

'Rifiuti Modena, sulla Tcp manca chiarezza: disservizio che pesa sui cittadini'

Stefano Bellei (Patto per il Nord): 'Fare pressione su Hera per un immediato cambio di rotta nell’assistenza ai cittadini dando risposte tracciabili'

2 minuti di lettura

'Segnaliamo la grave inefficienza dell’assistenza clienti di Hera, che gestisce anche la Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp) per conto del Comune. Problemi identici generano risposte diverse e contraddittorie, creando difficoltà per i cittadini e minando la fiducia nei servizi pubblici. Si richiede all’Ufficio Tributi di vigilare sul corretto svolgimento delle attività relative alla Tcp garantendo maggiore rigore e correttezza, nelle comunicazioni agli utenti'. A dirlo è Stefano Bellei del Patto per il Nord di Modena.

'Per assicurare tracciabilità e trasparenza e tempi certi ogni comunicazione dovrebbe essere associata alla matricola o a un codice identificativo dell’operatore, a un messaggio vocale registrato o a una mail inviata al cliente, come prova tangibile in caso di eventuali contestazioni future - continua Bellei - Non come accade ora un semplice nome di persona che in caso di contestazione non vale nulla. Si precisa che, mentre per i servizi luce e gas i cittadini hanno la possibilità di rivolgersi a fornitori alternativi in caso di insoddisfazione, per la gestione della Tcp non è possibile cambiare operatore. Hera svolge infatti tale servizio per conto del Comune di Modena, e ogni segnalazione o richiesta di miglioramento deve essere indirizzata agli uffici comunali competenti, che hanno la responsabilità di vigilare sul corretto svolgimento del servizio. Invitiamo inoltre i nostri concittadini a segnalare i disservizi, oltre che a noi di Patto per il nord, anche all’Ufficio Tributi del comune di Modena. Chiediamo per tanto al Comune di Modena di fare pressione su Hera per un immediato cambio di rotta nell’assistenza ai cittadini dando risposte tracciabili. Il Patto per il Nord vigilerà affinché vengano rispettati trasparenza, chiarezza e correttezza'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Raccolta rifiuti, Mazzi: 'Ora i cassonetti ma spesi otto milioni'

Raccolta rifiuti, Mazzi: 'Ora i cassonetti ma spesi otto milioni'

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Forza Italia Modena: nuove nomine

Forza Italia Modena: nuove nomine

Dimensionamento scuole in Emilia Romagna, a Modena accorpamenti a Maranello e Fiorano

Dimensionamento scuole in Emilia Romagna, a Modena accorpamenti a Maranello e Fiorano

Modena, percosse, schiaffi, pugni al volto e alla testa della compagna: arrestato

Modena, percosse, schiaffi, pugni al volto e alla testa della compagna: arrestato

Fondazione di Modena, lo scandalo approda in Regione. Fdi: 'La Giunta De Pascale cosa sa?'

Fondazione di Modena, lo scandalo approda in Regione. Fdi: 'La Giunta De Pascale cosa sa?'

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Articoli Recenti La Cisl attacca: 'Scuola, forbici imposte dall'alto: colpiti Maranello e Fiorano'

La Cisl attacca: 'Scuola, forbici imposte dall'alto: colpiti Maranello e Fiorano'

Strada Statale Modena Fiorano: quattro sindaci chiedono ad Anas stop al sorpasso dei camion

Strada Statale Modena Fiorano: quattro sindaci chiedono ad Anas stop al sorpasso dei camion

Inceneritore sempre più strategico, ma il Consiglio insiste, a vuoto, sul contrario

Inceneritore sempre più strategico, ma il Consiglio insiste, a vuoto, sul contrario

Scandalo Fondazione di Modena, da Sassuolo a Nonantola: Forza Italia chiede chiarezza ovunque

Scandalo Fondazione di Modena, da Sassuolo a Nonantola: Forza Italia chiede chiarezza ovunque