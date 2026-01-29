Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandali Fondazione di Modena e Amo, domani sera a Tvqui confronto con Paolo Zanca e Andrea Bosi

In onda domani sera alle 20.50. Il tema sarà messo a confronto con lo scandalo Amo: per la prima volta parlerà del caso un esponente della giunta Mezzetti

Si apre sempre più il velo sull'assordante silenzio che - per usare le parole del sindaco di Modena Massimo Mezzetti - è calato sullo scandalo della Fondazione di Modena dalle cui casse sono spariti circa 2 milioni di euro. Domani sera (venerdì 30 gennaio) il tema sarà messo a confronto con lo scandalo Amo (ammanco da 515mila euro) nel corso della trasmissione televisiva Detto e non detto condotta dal direttore Monica Bartolucci, in onda alle 20.50 su Tvqui (canale 17).

Per la prima volta parlerà del caso un esponente della giunta Mezzetti, l'assessore Paolo Zanca. Insieme a lui l'amministratore unico di Amo, Andrea Bosi, e il direttore de La Pressa Giuseppe Leonelli.

Nella foto Bosi, Zanca e il presidente della Fondazione Tiezzi

Costo dei carburanti a Modena, a Carpi il pieno costa 3 euro in più di Modena

Scandalo Fondazione, ecco quanto l’ammanco ‘pesa’ sulle erogazioni

Creano un finto incidente, ma la telecamera del Comune li riprende: tre denunciati alla PL

Boom di cassa integrazione, ma difficoltà di reperire personale: paradossi della crisi della meccanica

Modena, lo scaricabarile del pattume

'Rifiuti Modena, sulla Tcp manca chiarezza: disservizio che pesa sui cittadini'

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Raccolta rifiuti, Mazzi: 'Ora i cassonetti ma spesi otto milioni'

La Cisl attacca: 'Scuola, forbici imposte dall'alto: colpiti Maranello e Fiorano'

Forza Italia Modena: nuove nomine

