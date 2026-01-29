Scandali Fondazione di Modena e Amo, domani sera a Tvqui confronto con Paolo Zanca e Andrea Bosi

Si apre sempre più il velo sull'assordante silenzio che - per usare le parole del sindaco di Modena Massimo Mezzetti - è calato sullo scandalo della Fondazione di Modena dalle cui casse sono spariti circa 2 milioni di euro. Domani sera (venerdì 30 gennaio) il tema sarà messo a confronto con lo scandalo Amo (ammanco da 515mila euro) nel corso della trasmissione televisiva Detto e non detto condotta dal direttore Monica Bartolucci, in onda alle 20.50 su Tvqui (canale 17).

Per la prima volta parlerà del caso un esponente della giunta Mezzetti, l'assessore Paolo Zanca. Insieme a lui l'amministratore unico di Amo, Andrea Bosi, e il direttore de La Pressa Giuseppe Leonelli.

Nella foto Bosi, Zanca e il presidente della Fondazione Tiezzi