Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La Befana al castello di Montecuccolo

La Befana al castello di Montecuccolo

L'incontro con Berta e Pitacchina è gratuito e non è obbligatorio entrare al castello

1 minuto di lettura

Anche in questo inizio 2025 torna un appuntamento ormai tradizionale per il castello di Montecuccolo. Martedì 6 gennaio infatti, dalle 11 alle 17, la Befana incontrerà grandi e piccini, distribuirà i suoi doni e racconterà la sua vita e la storia delle sue origini.

Berta e Pitacchina sono ormai ospiti fisse per un appuntamento atteso non solo a Pavullo. Sono infatti tantissime le famiglie che ogni anno si recano nella suggestiva cornice del castello di Montecuccolo per incontrare una figura molto cara alle nostre tradizioni e per fare una foto ricordo con la 'vecchia a cavallo della scopa'.

Nel frattempo sono ancora visitabili le mostre dei presepi, quella permanente di Giuseppe Ricci dedicata ai borghi del Frignano e quella temporanea, una collettiva di diversi artisti che propongono lavori ispirati a diverse tradizioni. L'incontro con Berta e Pitacchina è gratuito e non è obbligatorio entrare al castello.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Sassuolo, sabato il docufilm di Russia Today 'Biolab'

Sassuolo, sabato il docufilm di Russia Today 'Biolab'

Alla Chiesa del Voto i Concerti di Natale con Modena Musica Sacra

Alla Chiesa del Voto i Concerti di Natale con Modena Musica Sacra

Modena, c'è la conferma: Jazz Open in città per 5 anni, successo di Mezzetti

Modena, c'è la conferma: Jazz Open in città per 5 anni, successo di Mezzetti

Modena, lutto nel mondo dell'arte: è morto a 89 anni il fotografo Franco Vaccari

Modena, lutto nel mondo dell'arte: è morto a 89 anni il fotografo Franco Vaccari

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti Modena, domenica ingresso gratuito alle mostre Ago

Modena, domenica ingresso gratuito alle mostre Ago

'Sogno di essere trasparente': ad Ago le storie di Paolo Ventura

'Sogno di essere trasparente': ad Ago le storie di Paolo Ventura

Modena applaude 'Buen Camino': Zalone fa il pienone al Victoria

Modena applaude 'Buen Camino': Zalone fa il pienone al Victoria

Rock’n Rulli Base Camp: il Tempio di Modena diventa laboratorio musicale permanente

Rock’n Rulli Base Camp: il Tempio di Modena diventa laboratorio musicale permanente