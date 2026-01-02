La Befana al castello di Montecuccolo

Anche in questo inizio 2025 torna un appuntamento ormai tradizionale per il castello di Montecuccolo. Martedì 6 gennaio infatti, dalle 11 alle 17, la Befana incontrerà grandi e piccini, distribuirà i suoi doni e racconterà la sua vita e la storia delle sue origini.

Berta e Pitacchina sono ormai ospiti fisse per un appuntamento atteso non solo a Pavullo. Sono infatti tantissime le famiglie che ogni anno si recano nella suggestiva cornice del castello di Montecuccolo per incontrare una figura molto cara alle nostre tradizioni e per fare una foto ricordo con la 'vecchia a cavallo della scopa'.

Nel frattempo sono ancora visitabili le mostre dei presepi, quella permanente di Giuseppe Ricci dedicata ai borghi del Frignano e quella temporanea, una collettiva di diversi artisti che propongono lavori ispirati a diverse tradizioni. L'incontro con Berta e Pitacchina è gratuito e non è obbligatorio entrare al castello.