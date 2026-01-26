Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Le sorelle del duca: il libro di Elena Bianchini Braglia al Circolo Alberione

Le sorelle del duca: il libro di Elena Bianchini Braglia al Circolo Alberione

Maria Beatrice e Maria Teresa d'Austria Este, destinate a diventare regine di Francia e di Spagna

1 minuto di lettura

Giovedì 29 gennaio alle 18 il Circolo Alberione di via 3 Febbraio 7 a Modena ospita la presentazione del libro 'Le sorelle del duca': l'autrice Elena Bianchini Braglia dialoga con Paola Giovetti. Maria Beatrice e Maria Teresa d'Austria Este, destinate a diventare regine di Francia e di Spagna, sono state protagoniste loro malgrado dei rivolgimenti politici dell'Europa nell'Ottocento. Attraverso le loro vite e le loro lettere si accede a pagine importantissime della storia del continente europeo.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti De Chirico a Modena: la mostra che rompe la mediocrità culturale

De Chirico a Modena: la mostra che rompe la mediocrità culturale

Modena, domenica ingresso gratuito alle mostre Ago

Modena, domenica ingresso gratuito alle mostre Ago

Modena applaude 'Buen Camino': Zalone fa il pienone al Victoria

Modena applaude 'Buen Camino': Zalone fa il pienone al Victoria

La Befana al castello di Montecuccolo

La Befana al castello di Montecuccolo

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti Vedere per credere: l'artista belga Mishka Henner in mostra a Modena con Ago

Vedere per credere: l'artista belga Mishka Henner in mostra a Modena con Ago

Vignola, 'Oltre il Confine': libro di Alessandro Bellotta tra psicologia e crisi dell’Occidente 

Vignola, 'Oltre il Confine': libro di Alessandro Bellotta tra psicologia e crisi dell’Occidente 

Elogio della tracotanza: partecipata serata di presentazione alla Ubik

Elogio della tracotanza: partecipata serata di presentazione alla Ubik

Week-end antifascista e Pro-pal a La Tenda

Week-end antifascista e Pro-pal a La Tenda