Giovedì 29 gennaio alle 18 il Circolo Alberione di via 3 Febbraio 7 a Modena ospita la presentazione del libro 'Le sorelle del duca': l'autrice Elena Bianchini Braglia dialoga con Paola Giovetti. Maria Beatrice e Maria Teresa d'Austria Este, destinate a diventare regine di Francia e di Spagna, sono state protagoniste loro malgrado dei rivolgimenti politici dell'Europa nell'Ottocento. Attraverso le loro vite e le loro lettere si accede a pagine importantissime della storia del continente europeo.
Le sorelle del duca: il libro di Elena Bianchini Braglia al Circolo Alberione
Maria Beatrice e Maria Teresa d'Austria Este, destinate a diventare regine di Francia e di Spagna
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
De Chirico a Modena: la mostra che rompe la mediocrità culturale
Modena, domenica ingresso gratuito alle mostre Ago
Modena applaude 'Buen Camino': Zalone fa il pienone al Victoria
La Befana al castello di MontecuccoloArticoli Recenti
Vedere per credere: l'artista belga Mishka Henner in mostra a Modena con Ago
Vignola, 'Oltre il Confine': libro di Alessandro Bellotta tra psicologia e crisi dell’Occidente
Elogio della tracotanza: partecipata serata di presentazione alla Ubik
Week-end antifascista e Pro-pal a La Tenda