Le sorelle del duca: il libro di Elena Bianchini Braglia al Circolo Alberione

Giovedì 29 gennaio alle 18 il Circolo Alberione di via 3 Febbraio 7 a Modena ospita la presentazione del libro 'Le sorelle del duca': l'autrice Elena Bianchini Braglia dialoga con Paola Giovetti. Maria Beatrice e Maria Teresa d'Austria Este, destinate a diventare regine di Francia e di Spagna, sono state protagoniste loro malgrado dei rivolgimenti politici dell'Europa nell'Ottocento. Attraverso le loro vite e le loro lettere si accede a pagine importantissime della storia del continente europeo.