Schianto in Calabria, muore atleta 16enne di Nonantola

Lutto a Nonantola per la morte di Saverio Foti, atleta di 16 anni residente a Nonantola e giocatore di pallamano della Rapid Nonantola. Il ragazzo ha perso la vita in un incidente in auto mentre si trovava in vacanza in Calabria.

Saverio Foti, originario di Lamezia Terme, aveva fatto rientro in Calabria per le vacanze di Natale e si trovava a bordo di una Fiat Tipo guidata da un 18enne: l’auto è finita fuori strada a Platania, in provincia di Catanzaro, schiantandosi contro un albero. Foti ha perso la vita poco dopo l’incidente, inutile il tentativo dei sanitari, giunti sul posto, di salvargli la vita.

