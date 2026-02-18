Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nascondeva la droga nelle siepi del parco giochi: arretato spacciatore

L’uomo aveva cocaina, migliaia di euro in contanti e quasi 400 grammi di hashish. Nell’operazione anche l'unità cinofila. Agenti attivati anche dalle segnalazioni dei residenti nella zona. L'uomo è libero con obbligo di firma

Nella giornata di lunedì 9 febbraio presso il Parco Londrina, nei dintorni degli istituti scolastici Guarini e Wiligelmo, la Polizia locale ha arrestato uno spacciatore nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio, a seguito di diverse segnalazioni pervenute da parte dei residenti.

 

Da giorni, infatti, era stata individuata una persona dedita all’attività di spaccio. Nel corso degli appostamenti, gli agenti sono riusciti a individuare un acquirente che si era da poco rivolto al pusher. Fermato immediatamente dopo l’acquisto, l’acquirente ha confermato di aver comprato lo stupefacente dalla persona indicata, che è stata quindi bloccata.

 

L’uomo, un ventenne, è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina, nascoste nella manica della giacca, nonché di migliaia di euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. Gli operatori hanno inoltre notato che lo stesso spacciatore aveva nascosto tra le siepi, accanto ai giochi per bambini, quattro panetti di hashish per un totale di 395 grammi, trovati dall’unità cinofila. È stata inoltre effettuata una perquisizione presso la sua residenza. La sostanza stupefacente, il denaro e il telefono cellulare sono stati posti sotto sequestro.
Il giovane è stato quindi arrestato. Il GIP, nell’udienza di convalida, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tutti i giorni.

 

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

