Aliante Cooperativa Sociale dona biancheria alla Casa della Carità di Cognento

Il materiale, lenzuola, coperte, cuscini, contribuirà a migliorare il comfort quotidiano delle persone anziane con difficoltà ospiti della Comunità

Un gesto semplice ma capace di trasformarsi in aiuto concreto per chi vive una situazione di fragilità. Aliante Cooperativa Sociale ha donato nei giorni scorsi una fornitura di biancheria alla Casa della Carità di Cognento, destinata agli ospiti della comunità e alle altre Case della Carità presenti nei territori modenese e reggiano.

La donazione comprende: materiale che contribuirà a migliorare il comfort quotidiano di persone anziane e con disabilità intellettiva relazionale accolte nelle comunità. Gratitudine e apprezzamento sono stati espressi dalla Case della Carità, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento: 'Ringraziamo per il generoso contributo che la Vostra Cooperativa ha destinato alla nostra Congregazione'.


Soddisfazione anche da parte di Aliante: 'La nostra Cooperativa punta fortemente a valorizzare le persone attraverso l’inclusione sociale, l’autonomia e le opportunità di crescita personale e lavorativa – sottolinea Cristina Bertolini, presidente di Aliante Cooperativa Sociale – Ma anche attraverso il benessere, che è fondamentale per tutti e in particolare per chi vive situazioni di difficoltà. Con questa donazione abbiamo voluto offrire un contributo concreto alla qualità della vita degli ospiti della Casa della Carità, auspicando che il nostro gesto possa essere di aiuto'.


La Casa della Carità di Cognento è una realtà in cui convivono, in uno stile semplice e familiare, persone con disabilità, anziani e alcuni frati della Congregazione Mariana delle Case della Carità. Un luogo in cui la quotidianità si costruisce attorno alla condivisione e alla cura reciproca. L’iniziativa conferma l’impegno di Aliante nel promuovere una comunità più attenta, solidale e inclusiva, dove anche un gesto concreto può fare la differenza nella vita di molte persone.

