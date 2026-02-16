Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, spaccio in zona Stazione: arrestato un nigeriano 36enne

In una tasca del giubbotto gli agenti hanno rinvenuto 30 dosi di cocaina, pronte per la cessione

1 minuto di lettura

La polizia di Modena ha arrestato un nigeriano di 36 anni, residente nella provincia di Reggio Emilia, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio del 15 febbraio scorso, la Squadra Volante, nel transitare in viale Monte Kosica all’intersezione con via Galvani, ha notato un uomo in sella ad una bicicletta, che alla vista della Polizia, ha accelerato l’andatura.

Fermato e identificato, in una tasca del giubbotto, gli agenti hanno rinvenuto 30 dosi di cocaina, pronte per la cessione.

All’atto del controllo l’indagato non ha esibito documenti attestanti la sua regolare presenza in Italia, motivo per il quale è stato anche denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri.

Questa mattina all’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di ritorno a Modena e provincia.

Nei suoi confronti il Questore ha emesso la misura di prevenzione foglio di via obbligatorio dal comune di Modena della durata di tre anni. Da accertamenti a cura della Divisione Anticrimine infatti è emerso che il 36enne non ha nessun valido motivo per permanere nel territorio modenese.

