Alice Cuoghi ed Antonio Esposito sono i ragazzi più veloci di Modena 2026

Cuoghi bis e Yeboah tris per l’annata 2011

Barbieri chiude con un successo ed Esposito col bis assoluto

Fermi davanti a tutti nella classifica per istituti

FINALE FEMMINILE 2011

FINALE FEMMINILE 2010

FINALE MASCHILE 2011

FINALE MASCHILE 2010

CLASSIFICA SCUOLE

Il secondo trionfo assoluto per Antonio Esposito ed il primo per Alice Cuoghi, che però si era già imposta per la sua annata un anno fa. Sono loro i ragazzi più veloci di Modena per il 2026 al termine della due giorni di gare nella pista Indoor del Campo Comunale di atletica leggera. La manifestazione organizzata dalla Fratellanza, in particolare nella persona del suo ideatore Gianni Ferraguti, con il patrocinio del Comune di Modena ed in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e l’Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Modena ha fatto registrare ancora una volta un gran successo in termini di partecipazione con 282 ragazzi al via nella prima giornata, dedicata all’ultimo biennio di scuole medie, e con altri 251 in questa seconda dedicata al primo biennio di scuole superiori. Per i vincitori assoluti anche quest’anno in premio una modernissima bicicletta offerta da Enrico Zanella di Ecosvernciatura.Si ripropone per la terza volta in altrettante edizioni la sfida in famiglia tra le ragazze dell’annata 2011 e per la seconda volta il finale è lo stesso con Alice Cuoghi, a difendere i colori del Venturi, che si impone sulla cugina Ilaria in forza al Tassoni.Entrambe le ragazze, atlete di casa Fratellanza, hanno dato vita ad un’altra finale combattutissima decisa sul filo dei centesimi. Se un anno fa due erano state le frazioni di secondo di distacco, in questo caso si è saliti a nove che rappresentano comunque un divario minimo ed in particolare Alice ha fatto segnare il crono di 8”06 contro l’8”15 della cugina. Per la vincitrice arriva in questa edizione anche il titolo assoluto avendo fatto registrare un tempo inferiore a quello della vincitrice tra le nate nel 2010. A completare il podio, infine, Laura Gualteri che con 8”33 beffa di quattro centesimi la compagna d’istituto Camilla Volpi.Al maschile, invece, continua il percorso netto di Ernest Yeboah che dopo i due successi nel biennio di scuole medie si ripete anche in questo primo anno di superiori. Il portacolori del Corni si è nascosto in batteria per poi dare la zampata nel momento cruciale, in una finale ancora più combattuta di quella femminile in cui si è imposto in 7”43 davanti a Philemon Bonah Oduro che ha chiuso in 7”45 e a Georgi Markov che ha fermato il cronometro sul tempo di 7”47.Al quarto ed ultimo anno di possibile partecipazione si congedano con un successo Sara Barbieri ed Antonio Esposito.Per l’atleta di casa Fratellanza, in gara qua per i colori del Muratori San Carlo, si tratta del primo successo dopo due terzi posti nelle passate edizioni. Suo il miglior tempo sia in batteria che in finale dove con 8”17 ha messo in fila Olivia De Maria, ancora seconda in 8”33, e Matilde Gallerati con 8”63.Al maschile, invece, come prevedibile ad animare la gara sono stati i protagonisti delle staffette gialloblù che fra il 2025 e l’inizio del 2026 hanno ritoccato ben tre primati italiani fra categoria Cadetti ed Allievi. Lo spunto per mettersi tutti alle spalle, però, lo ha avuto Antonio Esposito conquistando il secondo successo assoluto ed il terzo per la sua annata con il tempo di 7”24, a una manciata di centesimi dal record della manifestazione fatto registrare nel 2014 da Andrea Sighinolfi con 7”18. Alle sue spalle in uno sprint serratissimo i compagni di istituto del Corni Dylan Rovatti con 7”36 e Daniel Milo con 7”43.Come successo per la prima giornata, la classifica degli istituti in questaedizione 2026 de ‘La Ragazza e il Ragazzo più veloce di Modena’ si compone con i migliori cinque piazzamenti di ogni annata e sesso per un totale complessivo, quindi, di 20 risultati da sommare. Quattro sono le scuole che sono riuscite ad avere il numero necessario di punteggi e tra queste a trionfare è stato il Fermi che ha preceduto Corni al secondo posto e Muratori San Carlo al terzo.1) Alice Cuoghi - Venturi - 8”062) Ilaria Cuoghi - Tassoni - 8”153) Laura Gualtieri - Muratori San Carlo - 8”334) Camilla Volpi - Muratori San Carlo - 8”375) Caterina Bigi - Selmi - 8”526) Giuliana Palma - Corni - 8”567) Fortunata Maresca - Barozzi - 8”598) Alice Salvioli - Tassoni - 8”619) Alessandra Del Prete - Barozzi - 8”6410) Aligbo Mah Lawerth Lois - Fermi - 8”6711) Chiara Maramotti - Fermi - 8”7712) Sofia Poletti - Tassoni - 8”811) Sara Barbieri - Muratori San Carlo - 8”172) Olivia De Maria - Tassoni - 8”333) Matilde Gallerati - Selmi - 8”634) Giulia Uguzzoni - Sigonio - 8”715) Claudia Sitton - Venturi - 8”746) Maria Sole Clò - Sacro Cuore - 8”787) Lucia Marenco - Tassoni - 8”718) Alice Tognoni - Barozzi - 8”829) Elisa Malaguti - Muratori San Carlo - 8”8710) Alice Lancellotti - Fermi - 8”8911) Anna Goffredo - Venturi - 8”9312) Emma Montorsi - Wiligelmo - 9”041) Ernest Yeboah - Corni - 7”432) Philemon Bonah Oduro - Selmi - 7”453) Georgi Markov - Fermi - 7”474) Thomas Boja - Corni - 7”545) Gabriele Tommasini - Muratori San Carlo - 7”756) Giovanni Fradici - Selmi - 7”937) Ettore Riccò - Fermi - 7”888) Albert Amistà - Corni - 7”949) Marco Parenti - Selmi -7”9610) Matteo Buccolo - Cattaneo Deledda - 7”9611) Matias Raymundo Paci - Guarini - 8”0112) Filippo Rossi - Barozzi - 8”031) Antonio Esposito - Corni - 7”262) Dylan Rovatti - Corni - 7”363) Daniel Milo - Corni - 7”434) Luca Guerra - Fermi - 7”465) Emanuele Lusvardi - Corni - 7”676) Yusufu Bellei - Tassoni - 7”787) Francesco Reami - Fermi - 7”808) Alessandro Roversi - Tassoni - 7”829) Giacomo Masetti - Fermi - 7”8310) Aymen Fontana - Corni - 7”8611) Boakye Samuel Nana - Barozzi - 7”9312) Gabriele Ricci - Guarini - DNS1) Fermi - 361 punti2) Corni - 429 punti3) Muratori San Carlo - 453 punti4) Barozzi - 553 punti