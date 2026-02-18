Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Dalla F40 di Pavarotti alla Rossa della Callas: in mostra le Ferrari dei giganti della musica

Dalla F40 di Pavarotti alla Rossa della Callas: in mostra le Ferrari dei giganti della musica

La mostra unisce musica e motori, riportando in città le Ferrari dei grandi artisti che hanno amato la rossa e firmato musiche conosciute in tutto il mondo

1 minuto di lettura

Dall'F40 rossa appartenuta a Luciano Pavarotti alla LaFerrari verde di Jay Kay cantante dei Jamiroquai. È stata inaugurata stamane al Museo Enzo Ferrari di Modena la nuova mostra dei Musei Ferrari dal titolo “Greatest Hits” con esposte le vetture del cavallino appartenute a diverse celebrità internazionali, come Cher, Miles Davis, Maria Callas, John Lennon, Mick Jagger fino a Luciano Pavarotti, il tenore modenese che nel 1991 scelse una F40 in allestimento standard Rosso negli anni dell'esperienza dei “Tre tenori”. La mostra unisce musica e motori, riportando in città le Ferrari dei grandi artisti che hanno amato la rossa e firmato musiche conosciute in tutto il mondo. Una mostra inaugurata come da tradizione il 18 febbraio, giorno in cui nacque Enzo Ferrari. 

Marco Amendola

Foto di Nicolò Bartolamasi

Foto dell'autore

Marco Amendola. Formazione Dams Cinema presso Università di Bologna. Giornalista videomaker nel settore informazione e media, si occupa di attualità, automobilismo e approfondimenti di costume e soc...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, spaccio in zona Villaggio Giardino: arrestato tunisino irregolare

Modena, spaccio in zona Villaggio Giardino: arrestato tunisino irregolare

Trasporto pubblico, nel nulla di fatto di ieri Mezzetti segna un punto rispetto all'asse Baruffi-Priolo-De Pascale

Trasporto pubblico, nel nulla di fatto di ieri Mezzetti segna un punto rispetto all'asse Baruffi-Priolo-De Pascale

Società unica Tpl, dal summit in Regione un nulla di fatto: le posizioni restano distanti

Società unica Tpl, dal summit in Regione un nulla di fatto: le posizioni restano distanti

Nascondeva la droga nelle siepi del parco giochi: arrestato spacciatore

Nascondeva la droga nelle siepi del parco giochi: arrestato spacciatore

Complanarina di Modena: il Ministero dà il via libera definitivo, ma il traguardo resta al 2027

Complanarina di Modena: il Ministero dà il via libera definitivo, ma il traguardo resta al 2027

'Sicurezza autostazione, la risposta del Comune non basta'

'Sicurezza autostazione, la risposta del Comune non basta'

Articoli più Letti Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Concerto in Duomo a Modena di Piovani: la normalizzazione del sacro che banalizza il Trascendente

Concerto in Duomo a Modena di Piovani: la normalizzazione del sacro che banalizza il Trascendente

Modena, lo sproloquio di Sandrone: dai rifiuti, al vescovo, al Pavarotti scippato: nessun accenno agli scandali Amo e Fondazione

Modena, lo sproloquio di Sandrone: dai rifiuti, al vescovo, al Pavarotti scippato: nessun accenno agli scandali Amo e Fondazione

Elogio della tracotanza: partecipata serata di presentazione alla Ubik

Elogio della tracotanza: partecipata serata di presentazione alla Ubik

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti A Vignola, visioni sonore con Elena Rosa Lavita, Arlo Bigazzi e OSSI

A Vignola, visioni sonore con Elena Rosa Lavita, Arlo Bigazzi e OSSI

Teatro: Simone Cristicchi racconta San Francesco al Carani di Sassuolo

Teatro: Simone Cristicchi racconta San Francesco al Carani di Sassuolo

Modena, il museo della Figurina celebra l'introvabile Pizzaballa

Modena, il museo della Figurina celebra l'introvabile Pizzaballa

I Partigiani Sovietici nella resistenza modenese: una conferenza e una mostra

I Partigiani Sovietici nella resistenza modenese: una conferenza e una mostra