Dalla F40 di Pavarotti alla Rossa della Callas: in mostra le Ferrari dei giganti della musica

Dall'F40 rossa appartenuta a Luciano Pavarotti alla LaFerrari verde di Jay Kay cantante dei Jamiroquai. È stata inaugurata stamane al Museo Enzo Ferrari di Modena la nuova mostra dei Musei Ferrari dal titolo “Greatest Hits” con esposte le vetture del cavallino appartenute a diverse celebrità internazionali, come Cher, Miles Davis, Maria Callas, John Lennon, Mick Jagger fino a Luciano Pavarotti, il tenore modenese che nel 1991 scelse una F40 in allestimento standard Rosso negli anni dell'esperienza dei “Tre tenori”. La mostra unisce musica e motori, riportando in città le Ferrari dei grandi artisti che hanno amato la rossa e firmato musiche conosciute in tutto il mondo. Una mostra inaugurata come da tradizione il 18 febbraio, giorno in cui nacque Enzo Ferrari.

Marco Amendola

Foto di Nicolò Bartolamasi