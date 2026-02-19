Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Scandalo Amo, alla fine tutto si concluderà col pagamento di 70mila euro'

'Scandalo Amo, alla fine tutto si concluderà col pagamento di 70mila euro'

'Non sembra l’ex dipendente in grado di restituire i 450mila euro richiesti, né che prevedibilmente verrà tale cifra recuperata dai recalcitranti direttori'

3 minuti di lettura
'Ho la fastidiosa impressione che sullo scandalo AMO ci sia stata una colossale presa in giro dei modenesi da parte del nuovo amministratore Bosi e di chi ha concertato con lui tutta l’operazione “salva il compagno di partito Reggianini”. Qualsiasi azione più o meno giudiziaria intendesse intraprendere l’amministratore unico di AMO, Bosi, per recuperare il denaro indebitamente sottratto, doveva essere approvata dall’assemblea dei soci (Provincia e comuni modenesi) e a questa si è presentato con una proposta imprecisa nei numeri, lacunosa nei contenuti e assente della documentazione di accertamento e distribuzione delle responsabilità e dei pesi fra i vari amministratori'. A parlare è il consigliere Maria Grazia Modena.

'In ogni caso, emerge chiara e lampante la volontà di sottrarre da ogni responsabilità futura gli ex amministratori (Burzacchini e Reggianini), che hanno prontamente accettato la proposta di conciliazione bonaria delle loro responsabilità quantificata in 70 mila euro circa complessivi, che sembrano uscire dalla differenza tra l’ammanco totale e quanto sottratto dalla ex dipendente. Fino ad ora questa quota non aveva trovato nessuna ipotesi di autore. Unici capri espiatori vengono indicati i due direttori, succedutisi durante i cinque anni della vicenda truffaldina, ai quali viene addossata per intero la responsabilità indiretta dell’ammanco di 515 mila euro circa, che lo stesso Bosi dichiara in assemblea essere saliti a 582 mila euro dopo ulteriori accertamenti.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Ai soci dell’assemblea bastava il cambiamento del totale dell’ammanco per proporre un rinvio dell’assemblea con la richiesta di documenti aggiornati nei numeri, nonché la disponibilità della documentazione dell’indagine che ha portato alla distribuzione e ai diversi pesi delle responsabilità. Invece, l’assemblea dei soci ha approvato passivamente sulla parola dell’amministratore unico Bosi un documento che fa acqua da tutte le parti, con la benevola astensione dei sindaci di centro destra, all’insegna del detto che “cane non mangia cane”. Conclusione. Ora Bosi può procedere con un concordato di 70 mila euro circa con i due ex amministratori e un’Azione di Responsabilità per l’intero ammanco verso i riottosi direttori, che non hanno accettato la conciliazione - continua la Modena -. Però, se è come ho presupposto, cioè che i 70 mila euro affibbiati agli ex amministratori sono la differenza fra l’ammanco totale e quanto sottratto dall’ex dipendente, cambia l’aspetto giuridico del danno causato dagli amministratori: indiretto (scarso controllo e vigilanza) o diretto (appropriazione indebita)?
Se 515 mila euro circa sono l’oggetto di una indebita appropriazione, anche se scorporato in due quote 450 mila euro circa (alla ex dipendente) e 70 mila euro circa (ai due ex amministratori), non cambia l’oggetto di indebita appropriazione. Per Bosi però non sembra essere così. Solo la quota attribuita all’ex dipendente fedifraga (450 mila euro cica) sarebbe quella indebita e perseguibile con denuncia, l’altra oggetto di conciliazione. In ogni caso, l’amara constatazione è che ancora una volta saranno i cittadini a rimborsare il maltolto. Infatti, non sembra l’ex dipendente in grado di restituire i 450 mila euro circa richiesti, né che prevedibilmente verrà tale cifra recuperata dai recalcitranti direttori, che già sono sul piede di guerra. Unica consolazione, scarsa per i cittadini, i 70 mila euro circa che hanno messo il riparo dal peggio i due ex amministratori unici. Ben poca cosa'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Alice Cuoghi ed Antonio Esposito sono i ragazzi più veloci di Modena 2026

Alice Cuoghi ed Antonio Esposito sono i ragazzi più veloci di Modena 2026

Scandalo Fondazione Modena e azione di responsabilità, con inerzia del Cdi può intervenire il Ministero

Scandalo Fondazione Modena e azione di responsabilità, con inerzia del Cdi può intervenire il Ministero

Modena, la Bonissima ad Ermanno Zanotti volto storico del volontariato

Modena, la Bonissima ad Ermanno Zanotti volto storico del volontariato

Dalla F40 di Pavarotti alla Rossa della Callas: in mostra le Ferrari dei giganti della musica

Dalla F40 di Pavarotti alla Rossa della Callas: in mostra le Ferrari dei giganti della musica

Modena, spaccio in zona Villaggio Giardino: arrestato tunisino irregolare

Modena, spaccio in zona Villaggio Giardino: arrestato tunisino irregolare

Trasporto pubblico, nel nulla di fatto di ieri Mezzetti segna un punto rispetto all'asse Baruffi-Priolo-De Pascale

Trasporto pubblico, nel nulla di fatto di ieri Mezzetti segna un punto rispetto all'asse Baruffi-Priolo-De Pascale

Spazio ADV dedicata a CURA CHI CURA
Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Articoli Recenti Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Sì e No, anche a Pavullo

Referendum giustizia, il sorteggio catalizza il confronto tra Sì e No, anche a Pavullo

Sciopero alla Gambro-Vantive: politici, sindaci e sindacalisti dicono no alla vendita

Sciopero alla Gambro-Vantive: politici, sindaci e sindacalisti dicono no alla vendita

Società unica Tpl, dal summit in Regione un nulla di fatto: le posizioni restano distanti

Società unica Tpl, dal summit in Regione un nulla di fatto: le posizioni restano distanti

Referendum Giustizia: sabato a Modena il ministro Nordio

Referendum Giustizia: sabato a Modena il ministro Nordio